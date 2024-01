Sci, Master Old Stars: i risultati delle gare in Valgerola

venerdì, 26 gennaio 2024

Valgerola (Sondrio) – Esordio con doppietta per Renata Ferrario, ed il Cernobbio fa il vuoto: i risultati dei Master Old Stars in Valgerola.

I Master Old Stars, con i due giganti disegnati da Luciano Curtoni papà delle più ben note sorelle azzurre Irene ed Elena, hanno raggiunto quota otto delle 23 gare in calendario, un terzo del percorso che dovrebbe portare il più allegro circuito di sci Master al tetto delle 500 gare il 20 marzo al Tonale. Manifestazione con il vento in poppa anche se sarebbe stata meglio un po’ di neve in più, ma la Valgerola con la sua fortunata esposizione ne è uscita a testa alta con altre due gare messe in archivio.

La Valtellina è da anni terra di conquiste e risultati per lo Sci Club Cernobbio che riesce sempre ad imbastire uno squadrone di talenti, ma soprattutto coinvolge anche tanti Under 50 che si ritrovano per creare confronto e stimolo reciproco, generazioni diverse ma insieme al cancelletto ed a tavola. Belle gare, divertenti e filanti, dove l’errore compromette il risultato, osare senza sbagliare ma non sempre funziona; ne sanno qualcosa i vari Traini, Pinuccio Bavo, Gandossi, Bartesaghi che hanno compromesso la classifica per l’errore che non ti aspetti mai.

Nessun timore invece per la new entry Renata Ferrario, brianzola reduce dalle recenti Olimpiadi Master che ha disegnato due discese perfette con tempi molto vicini ai migliori maschi, che le hanno valso i due assoluti femminili di giornata. Più agguerrita la classifica maschile vissuta più sul miglior tempo di manche piuttosto che sul risultato di categoria. Nella prima discesa c’è stato addirittura il 39.10 ex aequo di Amos Fazzini e Massimo Zugnoni, davanti per soli tre centesimi a Walter Ciaponi. Ma che nella seconda si è rifatto per due centesimi su Zugnoni che, incredibilmente, ha fermato il crono con lo stresso tempo della prima gara.

Tante altre note di cronaca per l’incontro in Valgerola, dalla premiazioni degli olimpionici Graziella Carrara e Natalino Bavo entrambi con due medaglie al collo; il curioso assembramento in gara della “banda Zugnoni” con Daniela, Marisa, Livio, Massimo, Enea; la tradizionale degustazione del bitto tradizionale condito con miele e fisarmonica. Insomma il tradizionale e godereccio mercoledì da Old Stars che si apprestano tra sette giorni alla prima tappa nella bergamasca, sulla Coppa Europa del Monte Pora, la prima prova veloce dopo gli otto giganti finora disputati.

LA CLASSIFICA Gara 1

Dame C 6: 1. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.07.62;2. Silva Montini (Cernobbio) 1.15.60; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.17.44. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 47.59; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 57.36; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.03.08. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 46.96; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 50.59; 3. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 51.33. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 52.93. Dame C2: 1. Renata Ferrario (Cernobbio) 43.65; 2. Delia Merelli (La Recastello) 55.39. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) SQ; Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 42.87; 2. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 48.03; 3. Gianni Vallè (Ski Mountain) 51.14. Super 75: 1. Lino Garbellini (Cernobbio) 43.51; 2. Aldo Ruffinoni (La Recastello) 46.26; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 46.31. Super 70: 1. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 41.26; 2. Livio Zugnoni (Cernobbio) 42.15; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 43.97. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 40.12; 2. Guido Vaini (Ski Mountain) 43.38; 3. Angelo Balzaretti (Cernobbio) 43.69. Super 60: 1. Amos Fazzini (Ski Mountain) 39.10; 2. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 39.84; 3. Mario Tomba (Cernobbio) 40.22. Super 55: 1. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 39.10; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 39.80; 3. Enea Zugnoni (Cernobbio) 42.26. . Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 39.13; 2. Cristian Perlini (Cernobbio) 40.51; 3. Alberto Gerletti (Cernobbio) 45.70. Junior: Simone Ciaponi (Cernobbio) 37.46; 2. Fabrizio Ricetti (Ski Mountain) 38.28; 3. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 39.66.

LA CLASSIFICA Gara 2

Dame C 6: 1. Silva Montini (Cernobbio) 56.70; 2. Marilù Consonni (Cernobbio) 1.10.56; 3. Marika Maglia (Cernobbio) 1.12.46. Dame C5: 1. Graziella Carrara (La Recastello) 47.10; 2. Milena Bonzani (Cernobbio) 58.06; 3. Ivana Castellini (Cernobbio) 1.00.03. Dame C4: 1. Marisa Zugnoni (Cernobbio) 46.90; 2. Brunella Mattarelli (Ski Mountain) 50.48; 3. Cristina Santambrogio (Ski Mountain) 51.67. Dame C3: 1. Marina Birolini (Ski Mountain) 54.52. Dame C2: 1. Renata Ferrario (Cernobbio) 45.83; 2. Delia Merelli (La Recastello) 52.32. Super 85: 1. Sandro Traini (La Recastello) 1.01.03; Super 80: 1. Natalino Bavo (Cernobbio) 43.89; 2. Gianni Pelizzari (Cernobbio) 47.26; 3. Gianni Vallè (Ski Mountain) 50.61. Super 75: 1. Lino Garbellini (Cernobbio) 44.25; 2. Giuseppe Bavo (Cernobbio) 44.83; 3. Nando Novelli (Ski Mountain) 46.06. Super 70: 1. Livio Zugnoni (Cernobbio) 42.38; 2. Valerio Locatelli (Ski Mountain) 42.43; 3. Carlo Ferri (Cernobbio) 45.27. Super 65; 1. Adriano Carrara (La Recastello) 41.07; 2. Danilo Gandossi (La Recastello ) 43.02; 3. Angelo Balzaretti (Cernobbio) 43.33. Super 60: 1. Fausto Pomoni (Ski Mountain) 39.91; 2. Amos Fazzini (Ski Mountain) 40.12; 3. Mario Tomba (Cernobbio) 40.51. Super 55: 1. Massimo Zugnoni (Cernobbio) 39.10; 2. Stefano Colombo (Ski Mountain) 39.30; 3. Enea Zugnoni (Cernobbio) 42.53 . Super 50: 1. Walter Ciaponi (Cernobbio) 39.08; 2. Cristian Perlini (Cernobbio) 40.66; 3. Alberto Gerletti (Cernobbio) 46.79. Junior: Simone Ciaponi (Cernobbio) 37.49; 2. Fabrizio Ricetti (Ski Mountain) 38.18; 3. Giuseppe Zecca (Cernobbio) 39.77