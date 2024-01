Sci Fondo Val di Sole: primi successi per gli atleti, all’Epifania il debutto delle gare 2024 al centro di Vermiglio

mercoledì, 3 gennaio 2024

Vermiglio – Con il nuovo anno finalmente è arrivata più neve, è arrivato anche il freddo per poter “sparare neve” e al Centro Fondo sono state aperte un paio di piste ad anello (era già disponibile invece un anello a Cogolo). Lo Sci Fondo Val di Sole, che gestisce le piste e organizza le competizioni è finalmente soddisfatto, soddisfatta la sua mission (finché non sarà Mission impossible).

Sono avviati i corsi anche per i bambini della scuola dell’infanzia a Cogolo (dal 26 dicembre) e a Vermiglio (dal 2 gennaio), come prime occasioni per prendere dimestichezza con attrezzi, con movimenti scivolati e… con le sensazioni che solo la neve può dare.

Dopo un’attesa forzata della neve, si riparte anche con la prima gara di biathlon, per allievi, ragazzi e cuccioli, il Memorial Chiara Ciarla il 6 gennaio: una giornata di sport, di quel biathlon che tanto sta appassionando i giovani, che tanto impegna lo Sci Fondo Val di Sole e non solo. Insieme alla competizione di livello provinciale, e non solo, sarà una giornata di festa per i piccoli e grandi spettatori che vorranno intervenire, con la Befana per tutti, giochi sulla neve ed un ristoro caldo.

Come ormai da tre anni, il Memorial è l’occasione per coniugare lo sport con la vita: la famiglia Ciarla mette a disposizione bei premi di partecipazione, porta gioia allietando la giornata e distribuisce biscotti caserecci cogliendo l’occasione per raccogliere fondi a sostegno delle associazioni che si occupano di malattie oncologiche infantili, come ricerca medica e come sostegno alle famiglie che affrontano questi percorsi, in particolare attraverso la Fondazione Tommasino Baciotti (che offre appartamenti con vitto, organizza spostamenti per l’Ospedale Meyer ed altri ecc.). Lo Sci Fondo Val di Sole invita tutti al Centro Fondo il 6 gennaio dalle 8.30 alle 14.

RISULTATI

Questa stagione invernale è iniziata ai primi di dicembre con notevoli spostamenti per trovare campi innevati, ma ha già portato delle belle soddisfazioni: nel biathlon alla prima gara nazionale in Valle d’Aosta il 17 dicembre con la carabina calibro 22 dove sia Mauro Ravelli che Letizia Moreschini hanno ottenuto un 4° posto nella sprint.

Sempre il 17 dicembre, nel Trofeo CONI (quelli che furono i Giochi della Gioventù), a Pragelato in Piemonte, gli atleti solandri hanno portato a casa un secondo posto individuale nel fondo con Chantal Moreschini, ed un terzo posto a squadre con Chantal e Gabriele Carrara e per lo S.C. Rabbi Riccardi Mengon, a cui si aggiunge un 10° posto di Francesco Ciarla nel biathlon.

Nel fondo invece, alla prima gara provinciale di Campo Carlo Magno il 23 dicembre: 2° società classificata del circuito baby e cuccioli con molti atleti e buoni 2° e 3° posti negli U12 con Melissa Bertolini e Martina Mariotti per le bambine e Francesco Ciarla e Michele Bertolini per i bambini. Ad essi si aggiungono buone soddisfazioni per i ragazzi con un 5° posto di Chantal Moreschini e un 2° posto di Gabriele Carrara. Con l’arrivo della neve e del freddo c’è da prevedere ancora una stagione di belle fatiche e ulteriori soddisfazioni, si susseguono infatti allenamenti e competizioni dal 7 gennaio in poi, in piena attività e salute…