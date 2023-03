Sci, Campionati Italiani Children a Ponte di Legno: i risultati di SuperG Ragazzi e Skicross Allievi

mercoledì, 22 marzo 2023

Ponte di Legno – Terza giornata dei Campionati Italiani Children 2023 a Ponte di Legno, organizzati dallo Sci Club Ponte di Legno e sono state assegnate le medaglie dello Skicross Allievi e SuperG Ragazzi.

SUPERG

A Temu’ si sono assegnati i tricolori di SuperG e le vittorie sono andate al Veneto Leonardo D’Incà ed alla Altoatesina Alenah Taschler. La gara maschile è stata dominata dal veneto dello Sci Club Trichiana con il tempo di 55.89, con un netto vantaggio sul trentino Alessandro Valt dell’U.S. Monti Pallidi che ha chiuso in 56.75, con terzo Matteo Capponi del Revolution Ski Race delle Alpi Centrali.

In campo femminile gara più combattuta con la vittoria altoatesina di Alenah Taschler dell’Amateursportclub con il crono di 58.22 davanti alla tesserata del Vesuvio ASD Giada D’Antonio a soli 5 centesimi e terzo posto per la portacolori dello Skiing della Fisi di Brescia Carlotta Pedrolini (foto), che quest’anno è rimasta ad alti livelli tutta la stagione.

Seconda medaglia di bronzo per la compagine bresciana a questi Campionati Italiani, con soddisfazione del presidente Oliviero Valzelli: nei primi 30 si sono classificati anche Emma Bellini del Brixia e Lorenzo Patroni del Borno, entrambi 22esimi.

Condizioni primaverili estreme per il caldo ma come ogni giorno gli uomini della SIT (Società Impianti turistici), dell’Organizzazione Pontedilegno Tonale, Sci Club Pontedilegno, hanno messo in campo tutta la loro professionalità, come confermato da Paolo Colombo, Responsabile Children della Fisi che ha fatto un plauso a tutta l’organizzazione e agli uomini e donne dello Sci Club Pontedilegno in pista.

SKICROSS

Nella gara di Skicross Allievi in Tonale, il panorama incredibile di sole e cielo azzurro, ha fatto da cornice a Run avvincenti e divertenti.

In campo femminile domina l’Alto Adige dove nella Big Final vince Lara Pichler ASV Skiteam Passeierta davanti a Arianna Putzer del Gardenagro e terza posizione per le Alpi Centrali con Cristina Trabucchi dello Sci Club Valdidentro.

In campo maschile sono le Alpi Occidentali a prendersi il gradino più alto con Carlo Zampieri del Sauze D’Oulx davanti a Raffaele Monaco delle Alpi Centrali rappresentante di ASD Sporting Club e terza piazza per l’Allievo del Gardena Arion Stuffer.