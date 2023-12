Sci, aprono impianti di Ponte di Legno e Temù e nuove piste al Tonale: Paradiso pronta

martedì, 5 dicembre 2023

Ponte di Legno – La ski area Pontedilegno-Tonale sta prendendo sempre più forma: tra mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre si riuscirà ad aprire anche una parte delle piste di Ponte di Legno e di Temù. Al Tonale pronta la Paradiso. Foto di Mauro Mariotti.

Le piste che apriranno mercoledì 6 dicembre:

Valbione

Casola rossa

Casola nera

Doss delle Pertiche, Roccolo Ventura 1

Skiweg Roccolo Sartori

Con i relativi impianti:

Seggiovia Valbione

Seggiovia Casola

Seggiovia Doss delle Pertiche

Seggiovia Santa Giulia

Seggiovia Roccolo Ventura (solo impianto, no pista)

Da giovedì 7 dicembre:

Pista Serodine

Pista Paradiso

Pista Giuliana

Tapis roulant Atlantis

Tapis roulant Discovery

Seggiovia Corno d’Aola (solo impianto, no pista)

In questo modo, risulta aperto sci ai piedi il collegamento tra le piste in quota di Temù (con accesso dal parcheggio, andata e ritorno in seggiovia) e Ponte di Legno, dove è in funzione la cabinovia che porta in Tonale. La discesa dal Tonale è possibile sci ai piedi fino alla stazione intermedia della cabinovia.