Sci, al Passo Tonale il gran finale del Circuito Master Old Stars

mercoledì, 20 marzo 2024

Passo del Tonale – 20 Oggi la gara dedicata ai Master e ideata da Guido Vaini taglia il traguardo di 500 gare. Al Monte Pora lunedì scorso hanno gareggiato sotto l’acqua pur di disputare la terzultima gara stagionale ed arrivare oggi al Tonale all’ambito traguardo delle 500 gare disputate in 38 anni di storia.

Sono i Master Old Stars, un gruppetto di “vecchietti” over 50 che nel 1987 si sono costituiti per disputare alcune garette di gigante al mercoledì, nelle vallate della bergamasca. Poi l’entusiasmo è cresciuto ed oggi a distanza di quattro decenni, gli Old Stars che sono profondamente mutati nel tempo, posso orgogliosamente rivendicare ciò che probabilmente nessuno al mondo ha potuto raggiungere, le 500 gare disputate.

I numeri fanno rabbrividire pensando ai circa 60mila concorrenti che si sono presentati al cancelletto di partenza ma soprattutto alla forza e vitalità che anima tutt’oggi il Circuito, e che non fa certo pensare ad un lento declino. Con la mutazione sociale in atto c’è invece da credere che soprattutto dai 60 anni in su saranno sempre di più gli appassionati dei pali sulla neve, che continueranno a ritrovarsi sulle montagne lombarde al mercoledì per sfidare il cronometro; ancora oggi ci sono ancora addirittura due ultra novantenni che ogni tanto iscrivono il loro nome sulle classifiche.

Ed oggi, mercoledì 20 marzo, al Passo del Tonale, sulla pista Serodine, con i due giganti in calendario si chiude una stagione che ha visto l’organizzazione di ben 23 gare, ma soprattutto il raggiungimento di un obiettivo da guinness dei primati, le 500 gare archiviate.

Si prevede una partecipazione massiccia per queste due gare, che saranno arricchite da un fuori programma degno della ricorrenza: foto a tutti gli atleti, riprese video, test di sci Volkl e scarponi Dal Bello, maxi rinfresco con aperitivo a fine gara, musica e balli sulla neve, ed altre sorprese.

Un format che si ripete gara dopo gara e che rappresenta lo spirito di appartenenza al gruppo Master Old Stars, ormai vicino ai 300 iscritti.