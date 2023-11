Sacrario militare al Passo Tonale, svelate le celebrazioni del centenario

domenica, 5 novembre 2023

Passo Tonale – “L’anno prossimo celebreremo il centenario del Sacrario militare al Passo Tonale”, così il presidente della sezione Ana Valcamonica Ciro Ballardini ha anticipato uno degli appuntamenti più importanti del 2024 per gli alpini. La cerimonia si terrà il 2 novembre 2024 al Tonale alla presenza del presidente nazionale degli alpini.

Nelle scorse settimane è stato rifatto il sistema di illuminazione del Sacrario e altri interventi sono programmati per il 2024, quando cadrà il centenario dell’inaugurazione. Il Monumento ai Caduti venne eretto nel 1922, a ricordo della vittoria sui luoghi della Guerra Bianca. Il 3 settembre 1922, alla presenza di Re Vittorio Emanuele III, fu posta la prima pietra del monumento alla vittoria al Passo del Tonale, sulla linea del vecchio confine austro-ungarico. L’opera venne inaugurata il 31 agosto 1924 in occasione di una delle prime adunate nazionali dell’Associazione Nazionale Alpini, simbolicamente convocata sul teatro di guerra che più di ogni altro aveva visto coinvolti i suoi aderenti e consisteva in un “recinto sacro” con al centro una copia in bronzo della celebre Vittoria Alata di Brescia, opera dello scultore Timo Bortolotti.

Nel 1933 il monumento fu ampliato e trasformato in Sacrario, con la traslazione delle salme di soldati riesumati dai cimiteri militari della zona e recuperati sull’Adamello. L’edificio, a pianta quadrata con abside semicircolare all’ingresso, è completamente rivestito di blocchi di granito lavorato, con gruppi bronzei a bassorilievo. Sui lati due scalinate salgono alla terrazza panoramica, dove è collocato il gruppo scultoreo originario della Vittoria Alata.

All’interno la cripta custodisce nello spessore delle pareti i loculi con le spoglie dei caduti e due lapidi in bronzo che ricordano le vittime della 5° Divisione alpina. Il Sacrario è proprietà demaniale dello Stato, il 14 aprile 1983 è passato dalla OnorCaduti al Comune di Ponte di Legno.

di Da. Pap.