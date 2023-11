Sabato 2 dicembre la Giornata della Mobilità Euregio: promozioni e iniziative

domenica, 26 novembre 2023

Bolzano – Gratuitamente, da Kufstein fino a Borghetto: il 2 dicembre, con gli abbonamenti personali al trasporto pubblico locale e con l’EuregioFamilyPass, si viaggerà gratis in tutta l‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Gli interessati dovranno fare attenzione agli orari di ritorno e ricordare che quel giorno il numero di passeggeri potrebbe essere più alto della media. La Giornata della Mobilità Euregio, in programma per il 2 dicembre 2023, attende tutti i titolari dell‘EuregioFamilyPass e di abbonamenti per il trasporto pubblico locale e regionale in Tirolo, Alto Adige e Trentino, che avranno la possibilità di andare alla scoperta dell’Euregio a bordo di treni e autobus gratuitamente, comodamente e lontano dal traffico stradale.

“La Giornata della Mobilità Euregio ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini di entrambi i versanti del Brennero sui vantaggi del trasporto pubblico, per incoraggiarli a utilizzare più spesso i mezzi pubblici e ridurre così l’onere sulle strade, sulle città e sull’ambiente”, sottolinea il presidente dell’Alto Adige e attuale presidente dell’Euregio Arno Kompatscher. La Giornata della Mobilità vuole anche riunire le persone dei tre territori ed essere un incentivo a scoprire l’Euregio, sottolinea il presidente dell’Euregio.

“La Giornata della Mobilità Euregio è una vera e propria esperienza di successo nel campo dei trasporti transfrontalieri. Dal 2017, due volte l’anno, in occasione di questa giornata d’azione la popolazione dell’Euregio può viaggiare ed esplorare gratuitamente Tirolo, Alto Adige e Trentino. Questo non solo è rispettoso del clima, ma rafforza anche lo scambio e la crescita comune tra i tre territori. Invito tutti i cittadini ad approfittare di questa opportunità e a godersi il periodo dell’Avvento nei tre territori dell’Euregio”, sottolinea il presidente del Land Tirolo, Anton Mattle.

“La giornata della Mobilità è un evento ormai tradizionale per i cittadini dell’Euregio, che invitiamo ad aderire sempre più numerosi a questa iniziativa. Si tratta non soltanto di un’occasione per le famiglie di viaggiare senza pensieri, ma soprattutto di un’opportunità per conoscere più da vicino la nostra Euroregione, per immergersi nell’atmosfera speciale dei Mercatini di Natale o per scoprire la storia, l’arte e i tesori culturali e paesaggistici dell’Euregio”, ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti.

Giornata della Mobilità, gratis anche in funivia

In occasione della Giornata della Mobilità Euregio, saranno gratuitamente a disposizione degli abbonati anche i collegamenti forniti da alcune funivie: un‘altra esperienza di viaggio particolare da fare in famiglia. Nello specifico, in Trentino si potrà viaggiare gratuitamente sulla Funivia Trento-Sardagna, in Alto Adige su quelle di Renon, Colle, Verano, Meltina e Maranza, sul trenino del Renon e sulla funicolare della Mendola.

Alla scoperta di Mercatini di Natale e luoghi del mese Euregio

I Mercatini di Natale dell’Euregio saranno raggiungibili senza problemi durante la Giornata della Mobilità Euregio. Ma perché non dedicarsi anche ad una visita ad uno dei luoghi del mese Euregio? Per esempio, il mercatino natalizio della città del vetro di Rattenberg, in Tirolo, o il paese di Rango, in Trentino, con la sua autentica atmosfera natalizia. Di grande attualità è anche il Museo della Guerra con la Campana dei caduti a Rovereto, nonché il Museo dell’arte popolare a Innsbruck e l’immancabile Museo archeologico a Bolzano. Altre proposte, sempre con video, sono disponibili sul sito dedicato www.europaregion.info/luoghi. Oppure, molto semplicemente, fare una gita di famiglia in un territorio dell’Euregio diverso dall’Alto Adige: l’Euregio è a disposizione di tutti i suoi cittadini!

Ulteriori informazioni sul sito www.europaregion.info/mobilityday. Informazioni sugli orari sono disponibili ai seguenti link: www.vvt.at (Tirolo con collegamenti verso l’Alto Adige), www.mobilitaaltoadige.info/ (Alto Adige con collegamenti fino ad Innsbruck e Lienz), www.ttesercizio.it (Trentino), www.trenitalia.com. Dalla Giornata della Mobilità Euregio saranno esclusi i treni a lunga percorrenza come Frecciargento, Railjet, Eurocity e treni Intercity (ICE).