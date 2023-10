Elezioni Provincia di Trento: intervista al presidente Fugatti. I risultati

lunedì, 23 ottobre 2023

Trento – Maurizio Fugatti, riconfermato presidente della Provincia di Trento con oltre il 50% dei consensi, ha tracciato un bilancio della tornata elettorale: “Abbiamo raggiunto un risultato oltre le aspettative, è stato premiato il lavoro di questi cinque anni e siamo pronti a portare avanti un programma importante per la nuova legislatura”.

Il Governatore trentino ha sottolineato gli importanti ottenuti dagli assessori uscenti, in particolare Zanotelli e Segnana, con la lista della Lega, e Spinelli con quella del Presidente. “Confrontando i dati di cinque anni fa – ha proseguito Fugatti – i consensi delle due liste che sostenevano (Lega e Presidente ndr.) la mia candidatura sono quasi pari a quelli ottenuti dalla Lega nel 2018″.

Fugatti ha inoltre fatto riferimento al calo di affluenza alle urne: “Dobbiamo riflettere su questo dato e capire il motivo di questo calo e intervenire per fare un’inversione di tendenza, come accaduto tra il 1995 e il 2020 in Veneto”. Poi ha fatto riferimento al dato dell’Alto Adige e alla frammentazione politica: “Anche lì – ha concluso Fugatti – il calo di votanti è stato più sul versante italiano che quello tedesco”.

Il Governatore trentino, pur non entrando sui singoli temi della prossima legislatura e della nuova composizione della Giunta, ha però anticipato che in testa al programma ci sarà la realizzazione del NOT, il nuovo ospedale del Trentino. Tra le sorprese del voto in Trentino c’è la lista Fugatti Presidente che ha superato la soglia del 10 per cento, avvicinandosi a partiti come Lega e Fratelli d’Italia, che si candida ad avere un ruolo importante nell’esecutivo.

RISULTATI

MAURIZIO FUGATTI 51,82% delle preferenze – Fugatti Presidente, Lega, FdI, Italia Unione di Centro, Forza Italia, La Civica, PATT, Fassa

129.758 voti di cui 7.360 solo al presidente

FRANCESCO VALDUGA 37,50% – Italia Viva, Campobase, Alleanza Verdi Sinistra, Fascegen, Casa Autonomia, Azione Calenda, PD

93.888 voti di cui 7.778 solo al presidente

FILIPPO DEGASPERI 3,81% – Onda, Primiero La Me Val, Unione Popolare

9.533 voti di cui solo al presidente 1.377

MARCO RIZZO ​2,27% – Democrazia Sovrana Popolare

5.651 voti di cui 194 solo al presidente

SERGIO DIVINA ​​2,22% – Giovani per Divina presidente, Alternativa Popolare per il Trentino, Noi con Divina presidente

5.558 voti di cui 810 solo al presidente

ALEX MARINI 1,92% – Movimento 5 Stelle

4.796 voti di cui 273 solo al presidente

ELENA DARDO ​0,48% – Lista Alternativa

1.205 voti di cui 84 solo al presidente