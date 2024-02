Rischio valanghe su tutto l’arco alpino: la situazione in Valle Camonica

mercoledì, 28 febbraio 2024

Passo Tonale – Il rischio di valanghe è forte – grado 4 su una scala di 5 – in tutte le località alpine e gli esperti di Arpa Lombardia mettono in guardia che il manto nevoso è in progressivo assestamento e consolidamento: “Il distacco sarà possibile già con un debole sovraccarico generando valanghe anche di grandi dimensioni. Attività valanghiva spontanea ancora possibile dai pendii ripidi non ancora scaricati, con fenomeni di medio-grandi dimensioni”.

Lo zero termico si è alzato da mille a oltre 2000 metri di quota, determinando un crescente pericolo per distacchi di neve, come accaduto ieri a Tonale durante il fuoripista di quattro sciatori. C’è invece preoccupazione a Lozio per lo scarico di neve a Sommaprada.

La situazione è ovunque monitorata e dopo una pausa domani e dopodomani, da sabato e soprattutto domenica tornerà a nevicare sulle alpi con quota neve attorno a mille metri.