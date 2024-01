Rinnovato parzialmente il Cda di Upipa

venerdì, 19 gennaio 2024

Primiero – Upipa ha parzialmente rinnovato il proprio Consiglio di amministrazione: hanno lasciato il ruolo le consigliere Eleonora Stenico, già presidente dell’Apsp Beato De Tschiderer e rappresentante dell’Unità territoriale di Trento e della Valle dei Laghi, e Ivana Zotta, già vicepresidente dell’Apsp Suor Agnese di Castello Tesino e rappresentante dell’Unità territoriale del Tesino e Primiero. Le due consigliere hanno lasciato il posto in quanto cessate dalla carica nei rispettivi enti soci. Al loro posto subentrano il nuovo presidente dell’Apsp Beato De Tschiderer, Antonio Giacomelli (per Trento e Valle dei Laghi) e la presidente dell’Apsp San Giuseppe di Primiero, Daniela Scalet (per Tesino e Primiero).

Il Cda in questa nuova composizione rimarrà in carica fino ad aprile 2024, quando si svolgeranno nuove elezioni. La nomina è avvenuta durante l’ultima assemblea dei soci, alla fine del 2023, e in quella sede non erano state proposte ulteriori candidature, visto che i territori avevano già trovato piano accordo sui nomi da proporre. La votazione si è comunque svolta come da regolamento, con espressione unanime dell’assemblea.

Upipa raccoglie 42 Apsp per un totale di 50 Rsa distribuite su tutto il territorio trentino. Il Cda punta a rappresentare tutti gli ambiti territoriali. La sua attuale composizione vede dunque Michela Chiogna (presidente Apsp Civica di Trento) in qualità di presidente, Marisa Dubini (Apsp di Ledro) come vicepresidente e referente per l’Alto Garda e Ledro; Barbara Bravi (Apsp di Fassa) per le valli di Fiemme e Fassa e Piana Rotaliana; Laura Flor (Apsp di Cles) Valli di Non e Sole; Davide Palmerini (Apsp di Folgaria) per la Vallagarina; Daniele Pizzini (Apsp di Borgo Chiese) per Giudicarie e Rendena; Daniele Stefani (Apsp di Grigno) per la Valsugana; Antonio Giacomelli (Apsp Beato de Tschiderer) Trento e Valle dei laghi; Daniela Scalet (Apsp di Castello Tesino) per Primiero e Tesino.

La presidente Michela Chiogna, nel rilevare che il Cda mantiene appieno il rispetto degli equilibri per la rappresentanza di genere, ha ringraziato le due consigliere uscenti per il grande impegno profuso in questi anni e ha augurato buon lavoro ai neo eletti. Proprio con attenzione alla piena conoscenza dei territori, nelle prossime settimane Upipa inizierà una serie di incontri nei vari ambiti in cui sono state organizzate le strutture.