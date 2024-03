Rifugio Passo Paradiso: escursioni nel gusto con lo chef Diego Rossi

mercoledì, 13 marzo 2024

Passo Tonale – Nuovo appuntamento al rifugio Passo Paradiso. Sabato 16 marzo è in programma l’evento “Escursioni nel gusto”, con lo chef Diego Rossi che guiderà un viaggio gastronomico esclusivo a Passo Paradiso dove piatti tipici si fonderanno con il panorama montano sotto un cielo stellato unico. L’evento è in collaborazione con l’Azienda agricola Foradori di Mezzolombardo.

Il menù prevede piatti tipici, tra cui polenta di Storo e baccalà alla vicentina, trippa in umido in condivisione e panna cotta al fieno del Tonale, il menù sarà abbinato a vini scelti dall’Azienda agricola Foradori. Il costo della cena è fissato in 90 euro a persona.

Info: 0463 808001; info@rifugiopresena.it