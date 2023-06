Recuperati tre escursionisti in Alta Valle Camonica

sabato, 24 giugno 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Interventi per il recupero di tre escursionisti in difficoltà in Alta Valle Camonica, portati a termine dai vigili del fuoco del distaccamento volontario di Vezza d’Oglio congiuntamente al Soccorso Alpino della Delegazione Bresciana e all’equipe medica del 118.

Il primo intervento al Passo del Tonale sulla strada carrozzabile che passa sotto la seggiovia Serodine, dove una donna 56enne escursionista ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. Successivamente la squadra di Vezza è stata dirottata in Val Grande nel comune di Vezza d’Oglio per recuperare due escursionisti di Chiari in difficoltà dopo aver smarrito il sentiero che stavano percorrendo. Sono stati accompagnati alle loro auto stanchi ma in buone condizioni di salute.