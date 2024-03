Raggio di Luce: tappa del regista Paolo Goglio a Ponte di Legno

lunedì, 4 marzo 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Il regista Paolo Goglio ha proiettato dal tetto del suo camper un Raggio di Luce, posizionato in questi giorni a Ponte di Legno. Il fascio di luce è stato avvistato anche a distanza.

LA MISSIONE 2024

Si intitola: “Dal Tramonto all’Alba d’Italia” la missione di pace che porterà un Raggio di Luce da Bardonecchia, estremo ovest nazionale, a Otranto, il punto più orientale della nostra penisola. Una rotta trasversale, percorrendo numerose regioni Italiane, per elevare al cielo un messaggio di speranza, coniugando i sentimenti e le emozioni del territorio. Paolo Goglio, regista di Milano, negli anni precedenti ha attraversato l’Europa intera, da Capo Passero a Capo Nord, per unire e congiungere paesi, popoli e culture diverse, affinché la luce dell’umanità possa prevalere sui conflitti di interesse, di profitto e di potere.

TAPPA A PONTE DI LEGNO

Dopo aver raggiunto i confini della Russia, oltre il Circolo Polare Artico, Paolo Goglio è rientrato in Italia e ha acceso il suo Raggio di Luce in Alta Valle Camonica, a Ponte di Legno, a rappresentare un collegamento tra la terra e il cielo, il giorno e la notte.

“Dove c’è un estremo, esiste anche un estremo diametralmente opposto – racconta Paolo Goglio – il buio e la luce sono la raffigurazione quotidiana dell’alternanza temporale di un modello cosmico che definisce non solamente il nostro calendario astrologico. E’ un riferimento prezioso che regola i principi di nascita e rinascita, dalla luce del sole alla luce interiore, esattamente come quando affrontiamo una crisi e ci sentiamo smarriti nei meandri oscuri della difficoltà e della confusione. Ma poi c’è sempre una scintilla di vita che si riaccende in ciascuno di noi e ci induce a reagire, attivarci per uscire dalle tenebre. E se questo passaggio può avvenire a livello individuale, può avvenire anche a livello sociale.”

Paolo Goglio in viaggio con il cane Leone: la tappa a Ponte di Legno rappresenta il principio di questo nuovo cammino, una nuova rotta per una nuova Terra, un semplice messaggio visivo per rialzare lo sguardo da terra ed elevarlo al cielo, che si concluderà ad Otranto, perché dopo ogni tramonto c’è un’alba e tutto può rinascere.

DIARIO DI BORDO

Paolo Goglio, autore di numerose serie tv, cortometraggi, documentari e film che argomentano tematiche di vita, viaggia a bordo del suo camper Gianna, intitolato alla memoria dei suoi genitori. Durante la notte accende sul tetto del camper un Raggio di Luce, generato da un grande proiettore di profondità, offerto da NCE Multimedia di Milano.

Nei prossimi giorni raggiungerà il Passo del Tonale per dirigersi in Trentino Alto Adige e, nei mesi successivi, numerose altre regioni per giungere infine in Puglia, dove concluderà la Missione di Pace nel punto più orientale d’Italia a Capo d’Otranto. Insieme a lui viaggia l’inseparabile cane Leone, un ex randagino, adottato tramite un’associazione per il recupero e sostegno di animali abbandonati.