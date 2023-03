Lunarally: il raduno scialpinistico al Passo del Tonale

mercoledì, 8 marzo 2023

Passo Tonale – Torna al Passo del Tonale il Lunarally, sabato 11 marzo è in calendario il ritrovo sci08-alpinistico non cronometrato in notturna, giunto alla 27esima edizione promosso dal Cai Pezzo Ponte di Legno.

Il raduno prenderà il via alle 18:30 di sabato 11 marzo nella zona antistante il Sacrario Militare, con il percorso fino a Malga Valbiolo, quindi Cima Tonale Occidentale, Malga Serodine e discesa verso il Sacrario. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al tracciato, e l’evento si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Vanno portati con sé il casco, la pila frontale e il kit artva, pala e sonda. Il tracciato è di 9,5 chilometri con dislivello positivo di 800 metri. Al termine sarà possibile cenare in uno dei ristoranti convenzionati.

La preiscrizione va effettuata online entro mezzogiorno di domani, 9 marzo, e parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza a favore della Croce Rossa Italiana, per l’emergenza terremoto di Turchia e Siria.

di C.P.