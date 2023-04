Pubblico in delirio al Presena per Mario Biondi ed Eiffel 65

lunedì, 10 aprile 2023

Ponte di Legno – Grande spettacolo al Presena, con special guest Mario Biondi e Eiffel 65.

“Winter Closing Party”, al Presena è tornata dopo tre anni la festa di fine stagione, organizzata dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, richiamando appassionati e sciatori che sono saliti fin dalla tarda mattinata a Capanna Presena per assistere al concerto in un ambiente eccezionale.

All’ora di pranzo giovani e famiglie si sono ritrovati davanti al palco allestito a Capanna Presena e poco dopo le 13 è iniziato lo spettacolo, presentato da Laura Basile e Filippo Marcianò di Number One.

Mario Biondi ha scaldato il pubblico con la sua voce calda e autentica, con i suoi brani storici e quelli dell’ultimo album “Romantic” interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Nella seconda parte del pomeriggio la performance degli Eiffel 65 che hanno portato a 2700 metri di quota alcuni dei loro successi di una vita come “Blue (Da ba dee)”, “Move your body” e “Too much of heaven”, che hanno fatto tornare la voglia di ballare.

Le centinaia di persone presenti sono state coinvolte in un pomeriggio di musica e balli, in una festa unica con vista su Presena, Presanella e montagne che hanno ancora una veste invernale.

di An. Pa.

