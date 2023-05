martedì, 2 maggio 2023

Trento – “Prudenza in montagna”. Accademia d’Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento, ripropone – dopo la pausa imposta dal Covid – il tradizionale appuntamento con i rifugi alpini nella cornice del Trento Film Festival. Quasi vent’anni di incontri, seminari, workshop nel corso dei quali si è riflettuto sull’evoluzione storica del turismo montano e del ruolo del rifugio attraverso testimonianze e racconti di appassionati, esperti, guide alpine e gestori.

Oggi 2 maggio alle 17 questa tradizione si rinnova, sempre nelle sale di Palazzo Roccabruna e sempre all’interno del programma del Festival.

In questo caso l’accento sarà posto su un tema di grande attualità, quello della prudenza in montagna. Da sempre i rifugi svolgono un ruolo fondamentale nel presidio della sicurezza, e sono luogo d’incontro e di formazione per gli amanti delle vette, nonché sentinelle per eventuali interventi di soccorso.

Su queste premesse nel 2022 è nata un’iniziativa specifica: il progetto prudenza in montagna che si articola in diverse proposte, che vanno dalla comunicazione alla sensibilizzazione per i rischi e i pericoli che si possono correre sulle cime, fino a un vero e proprio accordo che iscrive i rifugi nell’organico del Soccorso alpino speleologico del Trentino.

L’incontro del 2 maggio che si intitola “La prudenza in montagna: i rifugi sentinelle delle attività in montagna” affronterà proprio questi temi. L’organizzazione nasce dalla collaborazione fra Accademia d’Impresa, l’Associazione gestori dei rifugi e il Soccorso alpino e speleologico del Trentino. Interverranno Roberta Silva, presidente dell’Associazione gestori rifugi del Trentino; Walter Cainelli, presidente Soccorso alpino e speleologico Trentino; Chiara De Pol, vice head of brand and communication – Trentino Marketing; Gianni Canale, rappresentante del Collegio delle guide alpine-maestri di alpinismo della Provincia di Trento; Mara Nemela, direttore Fondazione Dolomiti Unesco; Mario Fiorentini, presidente dell’Associazioni rifugi del Veneto.

Modererà l’incontro il giornalista RAI Andrea Selva, appassionato di montagna, autore di un video reportage che ricostruisce con nuove immagini e nuove testimonianze la dinamica del crollo del seracco della Marmolada, di cui l’Autore anticiperà alcuni momenti nel corso dell’incontro.