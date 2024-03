Previsioni meteo: veloce perturbazione nel weekend delle Palme

giovedì, 21 marzo 2024

Passo Tonale – Dopo un assaggio di primavera, torna il maltempo con neve sulle alpi tra 1200-1400 metri. Dal weekend delle Palme sono in arrivo perturbazioni, con l’arrivo del ciclone della Colomba; in una prima fase, questo ciclone colpirà velocemente il centro-nord, con pioggia nelle valli e neve sulle alpi e da lunedì 25 marzo porterà un ulteriore peggioramento con forte maltempo per un lungo periodo, almeno fino al giovedì santo. Il ‘Ciclone della Colomba’ resterà bloccato sull’Italia per più giorni.

Pasqua rovinata? Tutt’altro, gli esperti meteo analizzando le mappe a lunga scadenza, indicano che dopo il ciclone della Colomba arriveranno ampi spiragli di ottimismo: dal venerdì santo in poi, gradualmente, tutta l’Italia potrebbe essere raggiunta da un robusto campo anticiclonico subtropicale e bel tempo.