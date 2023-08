Presanella, allerta per muoversi in prossimità del ghiacciaio

mercoledì, 23 agosto 2023

Vermiglio – La Protezione civile del Trentino invita gli escursionisti a prestare la massima attenzione nel muoversi in prossimità del ghiacciaio della Presanella.

Lungo il ghiacciaio pensile in parete nord è presente da tempo un canale di scorrimento superficiale dell’acqua (tecnicamente ‘bediere’) e la formazione appare naturalmente in fusione a causa delle temperature elevate che potrebbero comprometterne la stabilità. I sentieri che portano al rifugio Denza si trovano invece sul versante opposto rispetto al ghiacciaio e dunque gli amanti della montagna possono continuare a frequentarli. In quota è comunque fondamentale avventurarsi con estrema prudenza lungo i percorsi non segnalati.