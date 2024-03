Pontedilegno Tonale, stagione festeggiata con Dj Antoine

sabato, 30 marzo 2024

Passo Tonale – Il comprensorio Pontedilegno Tonale ha festeggiato l’incredibile stagione sciistica in corso con tanta neve e tutti gli impianti ancora aperti a Pasqua.

Nel pomeriggio di oggi è andato in scena lo Spring Party, la festa quest’anno è stata al Passo Tonale con Dj Antoine, che col suo Dj Set ha fatto ballare, davanti alle piste, sciatori e turisti che stanno affollando Alta Valle Camonica e Alta Val di Sole in questi giorni di festa nonostante il maltempo (sotto i video).

VIDEO

VIDEO



L’occasione ideale per celebrare l’inizio della primavera e la prosecuzione di una stagione sciistica lunga e piena di soddisfazioni per chi l’ha vissuta e che non è ancora finita.

Conclusi gli appuntamenti con la rassegna musicale Paradice Music nell’igloo speciale al Ghiacciaio Presena, ancora musica al Passo Tonale, ma di ben altro genere, mercoledì 3 aprile: quel giorno si terrà infatti la seconda edizione di Belgium Rocks, rassegna che vedrà protagonista Stan Van Samang, tra i cantanti fiamminghi più rinomati, che proporrà brani del suo repertorio alternati a coinvolgenti cover. Con lui sul palco si esibirà pure “The Laaste Snowband”, una formazione composta da musicisti conosciuti e apprezzati in Belgio. L’appuntamento è per le 17 nel piazzale del monumento, preceduta dall’après ski (al via alle 16).