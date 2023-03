Pontedilegno Tonale, si avvicina il Winter Closing Party di Pasquetta: promo e info biglietti

sabato, 11 marzo 2023

Ponte di Legno – Biglietto del “Winter Closing Party” a prezzo ridotto per i possessori dello skipass stagionale.

Con questa iniziativa, il Consorzio Pontedilegno-Tonale intende premiare coloro che hanno sciato tutto l’inverno sulle piste del comprensorio, proponendo una tariffa dedicata (soli 25 euro) per l’evento in programma il giorno di Pasquetta (lunedì 10 aprile) sul Ghiacciaio Presena, con special guest Mario Biondi e Eiffel 65. La promozione è valida fino a lunedì 20 marzo e solo presso le biglietterie del comprensorio.

Il Consorzio Pontedilegno-Tonale ha predisposto anche altre offerte speciali per la festa di chiusura della stagione sciistica 2022/23: con i biglietti del “Winter Closing Party” (acquistabili on line su www.pontedilegnotonale.com e presso le biglietterie, in prevendita fino al 15 marzo a 35 euro o a prezzo intero, dal 16 marzo, a 45 euro), sarà infatti possibile usufruire dello sconto sul biglietto andata/ritorno per le cabinovie Paradiso e Presena (15 euro anziché 24).

E per chi, oltre a cantare sulle note del celebre soulman e ballare assieme al gruppo simbolo della musica dance italiana, vorrà godersi una bella giornata di sci, insieme al biglietto per il “Winter Closing Party” potrà garantirsi lo skipass giornaliero a 35 euro (anziché a 56). Il giorno di Pasquetta l’accesso al ghiacciaio Presena sarà consentito soltanto ai possessori del biglietto dell’evento e dello skipass o del biglietto A/R delle cabinovie Paradiso e Presena. La stagione sciistica comunque non finisce qui, si continuerà a sciare – neve permettendo – fino al 1 maggio.

Il “Winter Closing Party” – presentato da Laura Basile e Filippo Marcianò di Radio Number One – si svolgerà (dalle 13 alle 16) all’aperto, sulla neve. In caso di maltempo, avrà invece luogo al Palasport di Ponte di Legno (dalle 14).