Pontedilegno-Tonale: Paradice Music, il programma completo dei concerti di ghiaccio e delle cene stellate al ghiacciaio Presena

Passo Tonale – Dopo tre anni, tornano i concerti invernali con strumenti di ghiaccio in uno spettacolare teatro di neve nel comprensorio Pontedilegno Tonale. I concerti della rassegna Paradice Music si svolgono infatti alla stazione di arrivo di Passo Paradiso, a 2600 metri di altitudine, immersa in uno scenario unico. Foto di Mauro Mariotti. Qui la presentazione e il commento del direttore del Consorzio, Michele Bertolini.

La vera grande attrazione dell’evento sono gli strumenti di ghiaccio. Elementi costruiti con estrema precisione che emettono perfette melodie tutte da scoprire, capaci di restituire le emozioni che solo i grandi musicisti sanno regalare. Strumenti di ghiaccio per una musica che riscalda ed emoziona.

Paradice Arena: un grande teatro-igloo ai piedi del maestoso Ghiacciaio Presena. Un anfiteatro di ghiaccio dalle linee curve e avvolgenti con 200 posti a sedere. Un ambiente magico in cui i riflessi delle luci e l’acustica dei suoni creano un’atmosfera davvero unica.

La Paradice Band è un ensemble di musicisti con diverso background artistico, che accompagnerà il pubblico nel meraviglioso mondo della Paradice Music. Ogni giovedì, la band proporrà un tema diverso: dai più famosi brani anni ‘60 fino agli anni ‘90, esibendosi con gli speciali strumenti di ghiaccio creati dagli artisti Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli.

IL PROGRAMMA

I GIOVEDI’

Concerto singolo Ore 16

5 gennaio Best of 60’s

12 gennaio Best of 70’s

19 gennaio Best of 80’s

26 gennaio Best of 90’s

2 febbraio Best of Italy vol.1

9 febbraio The Beatles

16 febbraio Bob Marley & Reggae Music

23 febbraio Best of Italy vol.2

2 marzo A day at the Glacier: Queen Tribute

9 marzo Omaggio a | Tribute to Franco Battiato

16 marzo AC/DC Tribute

23 marzo Movies soundtrack

I CONCERTI DEL WEEKEND

Dal pop alla musica rock: il ghiaccio non conosce confini! Generi diversi scalderanno gli orecchi e i cuori degli spettatori. Un appuntamento fisso per 12 weekend: dal 7 gennaio al 25 marzo, un emozionante percorso tutto da vivere con alcuni tra i nomi più interessanti del panorama musicale italiano e internazionale.

Sabato 7 gennaio ore 16 e ore 18

Don Diego Trio

La musica roots americana, in una miscela di classic rockabilly, sixties country, honky tonk e western swing. In una sola parola “Ameripolitan Music”.

Sabato 14 gennaio ore 16

Paradice Band

Gli Ice-performers si esibiranno sulle note delle musiche paradisiache che hanno fatto sognare intere generazioni.

Sabato 21 gennaio ore 16

Maria Devigili

Una cantautrice e chitarrista trentina che compone le sue canzoni indie rock fin da quando è bambina.

Sabato 28 gennaio ore 16 e ore 18

Vimana

I musicisti tra passato e futuro che attraverso l’algoritmo del Microcosm di Hologram creano momenti unici e irripetibili.

Sabato 4 febbraio ore 16

Jack Freezone & the Swinging Ciccioli

Un progetto ispirato al movimento musicale swing degli anni ’30, che sa creare atmosfere d’altri tempi.

Sabato 11 febbraio ore 16 e ore 18

Marlene Kuntz

La rock band che attraverso la musica pone l’attenzione alla sostenibilità. Karma Klima Experience: un progetto in continua evoluzione.

Sabato 18 febbraio ore 16 e ore 18

Irene Grandi

“IO in Blues”: un viaggio sulle note di brani che vanno dagli anni ‘60 ai ‘90 che sono blues nell’anima e nell’ispirazione.

Sabato 25 febbraio ore 16 e ore 18

Vimana

I musicisti tra passato e futuro che attraverso l’algoritmo del Microcosm di Hologram creano momenti unici e irripetibili.

Sabato 4 marzo ore 16

LALOUISE

Con la sua voce intensa e graffiata trasmette emozioni reinterpretando brani con la chitarra e l’insolito ukulele.

Sabato 11 marzo ore 16 e ore 18

Surfer Joe’s

Il musicista della surf music moderna

Sabato 18 marzo ore 16 e ore 18

Maitea

Cantautrice italo-basca che intreccia le sue sonorità acustiche e pop folk ad influenze indie rock.

Sabato 25 marzo ore 16

Rebel Rootz

Il sound della band di ispirazione raggae, che dall’incontro tra personalità diverse, ha dato vita ad una contaminazione unica.

CENE AD ALTA QUOTA

Anche al ristorante d’alta quota Passo Paradiso il livello della cucina è alto, esattamente 2.585 mt. Nell’accogliente sala con vista sul ghiacciaio, nelle seguenti serate, dopo il concerto delle ore 18, sarà possibile assaporare alcune delle specialità frutto dell’incontro delle tradizioni gastronomiche di Trentino e Lombardia.

Sabato 7 gennaio

Sabato 28 gennaio

Sabato 25 febbraio

Sabato 18 marzo

Stelle sotto zero

Due di queste cene saranno ancora più speciali. A deliziare i vostri palati con golose cene gourmet ci penseranno alcuni rinomati chef:

11 febbraio | Fabio Cordella Ristorante La veranda del color

11 marzo | Sara Preceruti Ristorante Acquada

Info e prenotazioni

Tel. 0364.92097/92066

www.pontedilegnotonale.com

Vendita biglietti on-line e alle biglietterie impianti di Passo Tonale, Ponte di Legno e Temù.

Costi

10 € biglietto A/R impianto di risalita

25 € biglietto concerto

45 € cena in quota

110 € cena stellata

Orari impianti di risalita

per concerti ore 16

ultima discesa ore 17.15

per concerti ore 18

ultima discesa ore 19.15

per cene in quota e stellate

ultima discesa ore 22.30