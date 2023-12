PontediLegno-Tonale: Paradice music e cene ad alta quota, il programma

mercoledì, 20 dicembre 2023

PontediLegno-Tonale – Sono numerosi gli appuntamenti nel comprensorio PontediLegno-Tonale nel periodo natalizio e durante la stagione invernale. Oggi presentiamo il programma di Paradice music e cene ad alta quota (foto © Mauro Mariotti).

PARADICE MUSIC

Grandi artisti si esibiscono a 2600 metri di quota, dentro un palazzetto di ghiaccio, utilizzando strumenti di ghiaccio. Festival musicale invernale con due appuntamenti settimanali, il giovedì e il sabato, Debutto giovedì 4 gennaio.

IL SABATO CON LA PARADICE BAND

Il sabato, tranne qualche eccezione, sarà LA PARADICE BAND ad accompagnarti nel meraviglioso mondo della musica degli strumenti fatti con il ghiaccio.

Ogni settimana, una proposta diversa: il programma è ricchissimo tra serate a tema dedicate alla musica italiana, al grunge e al pop inglese e tanto altro ancora.

La Paradice Band è formata da:

Lino Mosconi – Chitarra

Saro Villari – Batteria

Carlo Ausserer – Basso

Valeria Cordella – Violino

SABATO 6 GENNAIO 2024 – Ore 16 – DA VASCO A LIGABUE

La musica italiana degli ultimi decenni ha avuto in Vasco e Ligabue due grandi maestri.

La Paradice Band ne ripercorrerà i rispettivi percorsi musicali attraverso le hit più memorabili.

Una serata tutta da cantare.

SABATO 13 GENNAIO 2024 – Ore 16 – APRES SKI FOLK. SPECIAL GUEST: FIAMAZ

L’esuberanza e la simpatia di “Fiamaz” & soci, insieme alla Paradice Band, daranno vita ad un concerto dal sapore Tirol Folk. Uno spettacolo fatto di “Jodel” e “Oberkrainer” degno della migliore Oktoberfest.

Non venire se non vuoi ballare.

SABATO 20 GENNAIO 2024 – Ore 16 e 18 – ITALIAN UNDERGROUND

C’è anche una musica italiana non mainstream con un folto gruppo di appassionati. La Paradice Band propone un viaggio musicale all’interno del panorama “underground” italiano.

Meno conosciuto forse, ma di sicuro non meno importante e di alta qualità.

SABATO 3 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 e ore 18 – UNPLUGGED IN PARADICE

Le magiche e romantiche atmosfere dei grandi MTV Unplugged riprodotte nella suggestiva ambientazione del Paradice Dome.

Niente distorsioni e niente effetti. La parola ai nudi strumenti “scollegati”. Unplugged vuol dire tornare alla purezza del suono ma senza rinunciare a nulla.

Il Paradice Dome è l’ambientazione perfetta per questo appuntamento.

SABATO 24 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 e 18 – THIS IS ENGLAND

La British Invasion approda al Paradice Music Festival. Una serata dedicata ai più grandi interpreti della scuola inglese degli ultimi decenni: Queen, David Bowie, the Beatles sono grandi artisti che tutti conosciamo.

La Paradice Band ci propone le Greatest hits dei brani più celebri Made in England.

SABATO 2 MARZO 2024 – Ore 16 – PARADICE BAND: IT’S ONLY FROZEN WATER – SURF MUSIC NIGHT

Immaginiamo l’acqua che scendendo dal Ghiacciaio Presena si riversa nei fiumi, nelle valli e prosegue poi fino ad incontrare, alla fine del suo lungo cammino, il mare.

Proprio Il mare sarà il protagonista di questo concerto della Paradice Band con la musica surf, quella che ci riporta alle onde, alle spiagge e al sole.

Surf up!

SABATO 16 MARZO 2024 – Ore 16 – 90’S GRUNGE MUSIC

A Seattle negli anni 90 è nato un genere destinato a fare storia.

Si tratta dell’ultimo vero grande movimento culturale e musicale, prima dell’avvento dei computer e dell’auto-tune.

Nirvana e Alice in Chains sono solo alcune delle band del periodo. La Paradice Band ti riporta in quegli anni dominati da camicie di flanella e anfibi.

Let’s rock!

SABATO 23 MARZO 2024 – Ore 16 e 18 – IRISH FOLK. SPECIAL GUESTS: MYSTIC OWLS

Quando si parla di musica irlandese i Mystic Owls sono l’assoluto riferimento. I Mystic Owls insieme alla Paradice Band ti porteranno in una terra dove il verde ha un colore molto particolare e la birra scorre a fiumi, per un concerto tutto da ballare.

Sláinte!

SABATO 30 MARZO 2024 – Ore 16 – PARADICE BAND: CANTAUTORI ITALIANI

Quando la musica incontra la poesia. L’Italia ha fatto storia in questo, con alcuni dei massimi autori.

De Andrè, De Gregori, Battiato… La Paradice Band ti guiderà in un percorso musicale dove la musica è sì importante, ma lo sono anche le parole.

GLI SPECIAL GUEST

In alcune date avremo degli Special Guest che hanno accettato di mettersi alla prova con gli strumento di ghiaccio, e per la prima volta si esibiranno all’interno del Paradice Dome.

Li ringraziamo per avere accettato il nostro invito, consapevoli del fatto che per ogni artista – per il quale la voce e le mani rappresentano lo strumento più importante – il freddo rappresenta sempre una sfida.

SABATO 27 GENNAIO 2024 – Ore 16 e 18 – FILIPPO GRAZIANI CANTA IVAN

Dal 2019 ad oggi Filippo si sta dedicando a divulgare il meraviglioso repertorio del padre Ivan Graziani attraverso spettacoli “live” che contribuiscono a far conoscere alle nuove generazioni un artista che ha rappresentato una svolta nel rock italiano.

SABATO 10 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – BACK TO THE STARS: COLDPLAY TRIBUTE BAND

La musica della famosa band britannica riscalderà l’ambiente ghiacciato. Non solo la musica, ma anche le coreografie, le scenografie e lo stile in “live” sono proprio come quelli dei Coldplay!

Il gruppo è composto da Andrea Debiasi (voce e chitarra acustica), Claudio Torresani (batteria), Romano Benedetti (basso), Massimo Faes (keyboard/piano) e Daniele Matera (chitarra elettrica ed acustica).

MERCOLEDI’ 14 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – CONCERTO DI SAN VALENTINO

Paradice Music propone un’edizione speciale per San Valentino.

L’acclamato trio internazionale composto da Noémie Schellens (cantante lirica e attrice), Kobe Baeyens (baritono) e Maarten Vandenbemden (chitarra) ti dimostrerà che l’opera sa essere qualcosa di caldo. Sarà un concerto absato interamente sulle emozioni… dopotutto, è San Valentino.

SABATO 17 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 e 18 – MORGAN

Marco Castoldi in arte Morgan è un cantautore, musicista polistrumentista, scrittore, compositore, divulgatore musicale e talent scout.

Artista eclettico e poliedrico, la sua produzione abbraccia molti ambiti musicali: canzoni, colonne sonore cinematografiche e teatrali, regia di un’opera lirica; il suo lavoro inoltre concede molto spazio alla ricerca, dalla musica classica alla sintesi vocale.

Fedele al suo standard, in concerto Morgan segue l’estro del momento, libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa. Nelle sue mani la musica è una materia da plasmare, modellare, costruire, modificare in ogni momento.

SABATO 9 MARZO 2024 – Ore 16 e 18 – FABRIZIO DE ANDRE’ ENSEMBLE

Sul palcoscenico si incontrano nove artisti provenienti da diverse località e con diverse influenze musicali. Dall’Alto Adige al Veneto, dal Friuli-Venezia Giulia alla Calabria, dalla Sardegna al Perù, con una strumentistica di assoluto rilievo: chitarra, basso, violino, percussioni.

Il tutto, per un repertorio ricercato, che ambisce a ripercorrere in maniera raffinata tutte le tappe evolutive della carriera artistica del cantautore genovese ma che, contemporaneamente, è in grado di sprigionare una musicalità in linea con le più apprezzate evoluzioni strumentali che lo stesso de André ha affinato nel tempo e che comporta un incontro di genere e di stili di fortissimo impatto emotivo.

IL GIOVEDÌ CON LA PARADICE ORCHESTRA

La Paradice Orchestra fa il suo esordio quest’anno al Paradice Music Festival. Nasce dall’incontro dei Los Locos Armando’s, consolidata rock band locale, con il pianista Massimo Faes e le eclettiche Phenix, un trio d’archi fuori dagli schemi e tutto al femminile. Il risultato è una musica che si colloca tra il sacro ed il profano, tra il rock e la musica classica.

Ogni giovedì ti propone monografie su grandi artisti della musica pop-rock e serate a tema, sperimentando arrangiamenti sia moderni che classici per unire musica pop, classica e contemporanea.

La ParadIce Orchestra è formata da:

Nick Turri – Batteria

Emanuele Ghirardini – Chitarra

Roberto Marzucchi – Basso

Massimo Faes – Tastiere

Ilaria Giorgi – Violoncello

Maria Pizio – Viola

Lucy Manfredi – Violino

GIOVEDI’ 4 GENNAIO 2024 – Ore 16 e 18 – BEATLES, THE WHITE CONCERT

La straordinaria storia dei Fab 4 parte alla fine degli anni 50, in pieno periodo Rock and Roll, ma dalla metà degli anni 60 in poi i Beatles creano le basi di tutta la musica contemporanea esplorando suoni e generi diversi. Una musica senza tempo e senza confini.

La Paradice Orchestra ti racconterà tutto questo nel live che inaugurerà col botto l’edizione 2024 di Paradice Music Festival.

GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2024 – Ore 16 – A NIGHT WITH STING AND THE POLICE

Mr Gordon Sumner ovvero “Sting” è uno dei pilastri della musica Pop. La Paradice Orchestra ne disegnerà un profilo partendo dai primi successi con la band “The Police” fino alle produzioni più attuali, raffinate e vicine alla World Music.

GIOVEDI’ 18 GENNAIO 2024 – Ore 16 – IL MIO CANTO LIBERO – TRIBUTO A LUCIO BATTISTI

Quando la musica attraversa le generazioni e diventa immortale. Dai falò sulle spiagge ai rifugi di montagna, le canzoni di Lucio riecheggiano da anni.

La Paradice Orchestra sarà impegnata nel riprendere i grandi successi di Lucio e proporli con gli strumenti di ghiaccio.

GIOVEDI’ 25 GENNAIO 2024 – Ore 16 – STARMAN – BOWIE NIGHT

La vera storia dell’uomo venuto dallo spazio. Un precursore in tutto, senza Bowie non ci sarebbe metà della musica che ascoltiamo oggi.

La musica pop diventa al tempo stesso classica, rock, glam. Grandi armonie e grandi orchestrazioni si fondono in canzoni che hanno fatto storia.

GIOVEDI’ 1 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – SERATA CINEMA – QUENTIN TARANTINO

Le colonne sonore molto spesso sono l’arma vincente dei successi al botteghino. Chi ne ha fatto un’arte è Quentin Tarantino. Fanatico a sua volta della musica in generale, Tarantino ha saputo scovare vere e proprie chicche e renderle immortali abbinandole a scene memorabili nei suoi film.

Sarà una serata molto Pulp.

GIOVEDI’ 8 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – THE ICED SIDE OF THE MOON – PINK FLOYD TRIBUTE

La Paradice Orchestra ti apre le porte del mondo psichedelico e irreale di una delle più importanti band mai esistite. Senza effetti speciali, al nudo, al naturale e con gli strumenti di ghiaccio.

Uno spettacolo unico, una data da segnare in calendario.

GIOVEDI’ 15 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – A DAY AT THE GLACIER – QUEEN TRIBUTE

Un tributo a una band che non ha bisogno di presentazioni.

Grandissimi performer ma al tempo stesso grandi musicisti, i Queen hanno messo d’accordo tutti con canzoni diventate ormai culto. La Paradice Orchestra ti farà riascoltare alcuni dei brani più famosi della storica band inglese, riarrangiati e riadattati ad hoc per gli strumenti di ghiaccio.

GIOVEDI’ 22 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – MAKE ROCK NOT WAR – LA MUSICA CONTRO LE GUERRE

Il tema è purtroppo molto attuale.

Quando la musica è contro. Contro le guerre in generale. La Paradice Orchestra ti farà ascoltare i brani più famosi scritti per portare avanti messaggi di pace, cantati e urlati anche quando sembra che nessuno voglia ascoltarli. Ci proviamo anche noi.

GIOVEDI’ 29 FEBBRAIO 2024 – Ore 16 – GIANNA E LE ALTRE – TRIBUTO A RINO GAETANO

Personaggio scomodo, schivo e lontano dalle masse, Rino Gaetano non ha mai avuto paura di dire quello che pensava. Le sue canzoni sono qualcosa di unico nel panorama musicale italiano.

Testi e musica sono immagini pure e impossibili da catalogare. La Paradice Orchestra ci proverà in un concerto tributo ad uno dei massimi esponenti della canzone italiana, spesso ingiustamente sottovalutato.

GIOVEDI’ 7 MARZO 2024 – Ore 16 – LE PIETRE ROTOLANTI – ROLLING STONES TRIBUTE

I dinosauri del rock, la più longeva band al mondo.

I Rolling Stones avranno anche una certa età ma la loro musica non invecchia, anzi! Le nuove generazioni sembrano calcare le orme di queste autentiche leggende viventi.

GIOVEDI’ 14 MARZO 2024 – Ore 16 – IL GEGHEGÉ – ITALIAN 60’S BEAT

Il beat italiano, quello del Piper, della Capannina, del twist… L’Italia degli anni 60 scopre il rock and roll.

Sale da ballo piene, locali e balere. Tutti in pista per questo live che farà ballare tutto il Paradice Dome … a ritmo di Geghegè.

GIOVEDI’ 21 MARZO 2024 – Ore 16 – HYSTERIA – MUSE TRIBUTE

Tutta l’energia, la potenza e lo stile della band che ha fuso il rock con l’elettronica, il pop e la musica sinfonica.

GIOVEDI’ 28 MARZO 2024 – Ore 16 – DISCO FEVER

Il Paradice Dome si trasforma per una sera in una calda pista da ballo, per un live all’insegna della Afro-Disco-Funk anni 70.

CENE AD ALTA QUOTA

Prima il divertimento del Paradice Music e poi…il piacere di una cena ad alta quota. Dopo i concerti, al rifugio Passo Paradiso potrai assaporare speciali menù a base delle specialità di Trentino e Lombardia. Paradice Music è un’esperienza davvero magica. Perché non renderla unica completando la serata con una fantastica cena in rifugio?

Al ristorante Passo Paradiso, che si trova a 2.585 metri di quota, anche il livello della cucina è alto. In alcune serate, dopo il concerto delle 18.00, potrai assaporare alcune Cene ad alta quota a base delle specialità che qui nascono dall’incontro delle tradizioni gastronomiche di Trentino e Lombardia, oppure la Cena stelle sotto zero che ha per protagonista lo chef Alfio Ghezzi (1 stella Michelin Senso – Mart) con un’originalissima proposta di menù.

Il menù delle CENE AD ALTA QUOTA prevede: Antipast, Bis di primi, Un secondo, Dessert, Acqua, vino e caffè

Prezzo per persona: 48 euro

Le cene sono in programma nelle seguenti date: giovedì 4 gennaio, sabato 20 gennaio, sabato 9 marzo, sabato 23 marzo

STELLE SOTTO ZERO

Stelle sotto zero

Nell’accogliente sala dalla calda atmosfera, con vista sul ghiacciaio, ti proponiamo una cena speciale che sabato 3 febbraio 2024, dopo il concerto delle 18, delizierà il tuo palato grazie ad uno chef stellato:

3 febbraio 2024 – Alfio Ghezzi Chef dei Ristoranti SENSO, selezionato nella guida MICHELIN Italia 2024 con una stella e InAlto Alfio Ghezzi Dolomites.

La cucina onesta e responsabile di Alfio Ghezzi affonda le radici nelle esperienze della vita di montagna.