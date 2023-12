Pontedilegno-Tonale: nevicate, nuove piste aperte e Winter Opening Party

venerdì, 1 dicembre 2023

Passo Tonale – Nel weekend si comincia a sciare anche al Passo Tonale, su undici piste che vanno ad aggiungersi a quelle del ghiacciaio Presena, nel totale dei tracciati a disposizione degli sciatori. Le piste Valbiolo e Valena, con la nuova seggiovia riscaldata, saranno aperte già da oggi venerdì 1 dicembre. Da domani sabato 2 dicembre si potrà inoltre sciare su Tonalina, Tre Larici, Cadi SIT, Scoiattolo, Vittoria, Presanella, Alpe Alta, Tonale Occidentale e Contrabbandieri. Sempre da sabato, sarà in funzione anche la cabinovia di collegamento Ponte-Tonale.

Le basse temperature hanno permesso di innevare gran parte della ski area e anche le piste di Ponte di Legno potrebbero aprire presto, ma dipende molto dalla perturbazione in arrivo da oggi. “L’obiettivo rimane quello di riuscire ad aprire la maggior parte della ski area per l’Immacolata, che rappresenta da sempre l’inizio della stagione sciistica – spiega Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Sabato 9 dicembre saremo in piazza XXVII settembre a Ponte di Legno dalle 18 alle 20 per il tradizionale Winter Opening Party e aspettiamo tutti gli appassionati di sci per raccontare le novità di questo inverno 2023-2024”. Winter Opening Party che quest’anno sarà ancora più all’insegna del divertimento, con il live show Voglio tornare negli anni ’90; l’evento è gratuito e aperto a tutti.