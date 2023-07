Pontedilegno-Tonale, musica ed emozioni con “Alba in quota”

venerdì, 21 luglio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il “sacrificio” della levataccia è ampiamente ripagato: ammirare l’inizio di un nuovo giorno, lasciandosi catturare dalla magia dei primi raggi del sole che irraggiano le vette del Gruppo Adamello-Presanella, è un’emozione talmente intensa da far dimenticare le ore private al sonno. Il rituale si ripete ogni volta, eppure è sempre diverso. Uno spettacolo mozzafiato che il pubblico potrà godersi nei 5 appuntamenti di “Alba in quota”, 4 sul Ghiacciaio Presena a 3mila metri (23 e 30 luglio, 16 e 25 agosto) e uno sul Corno d’Aola a 2mila (6 agosto), usufruendo dell’apertura anticipata degli impianti di risalita. La musica dal vivo farà da gradevole corollario sonoro. E, per chi vorrà rendere ancora più speciale questa esperienza, sarà possibile fermarsi in uno dei rifugi in quota, per gustare una ricca colazione.

La rassegna verrà inaugurata domenica 23 luglio (alle 5.30) sul Ghiacciaio Presena, sulle note di Good Vibes Acoustic, con cover di canzoni rock italiane ed internazionali. Il 30 luglio (stesso luogo, stessa ora) sarà la volta di Anna&Emanuele Siblings, che rivisiteranno brani pop e rock in chiave acustica. Il 6 agosto, invece, “Alba in quota” si sposterà sul Corno d’Aola, dove diminuirà l’altitudine ma non le emozioni, alimentate anche dal concerto live del duo Caserotti&Brusaferri (dalle 5.30). Per gli altri due appuntamenti della kermesse si tornerà sul Ghiacciaio Presena: mercoledì 16 agosto (alle 5.30) si esibiranno dal vivo i Tijuana Horror Club, band bresciana composta da Joey Gaibina (voce e chitarra), Alberto Ferrari (piano e voce), Davide Rudelli (basso) e Mattia Cat Bertolassi (batteria) che dal 2016 propone un sound che mescola swing, punk, rock’n’roll e blues. Chiusura venerdì 25 agosto (alle 6) con le Mistic Owls, complesso di voci, chitarra e violino originario della Val di Sole ispirato alla musica folk irlandese.

“Ancor più dei numeri, i feedback intrisi di entusiasmo e stupore ci fanno capire quanto ‘Alba in quota’ sia una delle manifestazioni più attese tra quelle inserite nella nostra proposta per l’estate”, sottolinea Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale.“Oggi più che mai le persone sono alla ricerca di esperienze inedite, che consentano loro di vivere appieno il rapporto con la natura, in questo caso con la montagna: la possibilità di veder sorgere il sole da una posizione privilegiata, accompagnati da ottima musica, non può che generare sensazioni profonde, da ricordare a lungo”.

Per partecipare ai concerti in quota è necessario essere muniti del ticket per gli impianti di riferimento, acquistabile presso le biglietterie (Paradiso e Valbiolo al Passo Tonale, Valbione a Ponte di Legno) nei giorni precedenti gli eventi o direttamente la mattina stessa. Per quelli sul Ghiacciaio Presena, le cabinovie Paradiso e Presena saranno in funzione a partire da 30 minuti prima, così come le seggiovie Valbione e Corno d’Aola per quelli a Ponte di Legno. Per tutti gli appuntamenti, inoltre, c’è inoltre la possibilità di acquistare i biglietti di andata e ritorno sullo shop online del consorzio Pontedilegno-Tonale.

Il programma con tutti i dettagli su artisti e tariffe è consultabile qui