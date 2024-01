PontediLegno-Tonale, in crescita le presenze italiane. Michele Veclani: “Ottimo inizio di stagione”

mercoledì, 3 gennaio 2024

Passo Tonale – Numeri record nella skiarea PontediLegno-Tonale, che registra da Natale il tutto esaurito e si appresta a chiudere con il botto nel weekend dell’Epifania.

Le strutture alberghiere e ricettive di Ponte di Legno hanno iniziato alla grande la stagione invernale con il ponte dell’Immacolata ed è proseguita nel migliore dei modi in questo periodo natalizio. A queste si aggiungono le seconde case che in questo periodo sono state per la maggior parte riaperte.

Situazione identica al Passo Tonale presa d’assalto da turisti italiani in questo periodo. Sold out nelle strutture ricettive del Passo Tonale, con poco più di 3.500 posti letto. Michele Veclani, presidente dell’Associazione Albergatori del Tonale – zona trentina – in territorio di Vermiglio, traccia un primo bilancio sull’inizio della stagione invernale:

“Queste festività – spiega Michele Veclani – sono andate molto bene e quest’anno il Passo Tonale è stato riscoperto soprattutto dai turisti italiani e a gennaio abbiamo prenotazioni superiori a quelle tradizionali, febbraio è al completo e a marzo le prospettive sono interessanti, soprattutto con i gruppi stranieri, poi chiuderemo con Pasqua”.

Passaggi importanti sugli impianti di risalita dell’intera skiarea e anche i rifugi sono stati presi d’assalto. “Siamo soddisfatti di quest’inizio di stagione”, sottolinea Federico Benedetti, presidente della società che gestisce i rifugi della Valbiolo, Passo Paradiso e Capanna Presena. Numeri importanti come nelle stagioni d’oro pre-pandemia.

Intanto sono in arrivo eventi di grande richiamo, da domani – 4 gennaio – prenderà avvio Paradice Music a Passo Paradiso con concerti fino a marzo, mentre in Valbiolo sono in programma, dal prossimo weekend, manifestazioni di grande richiamo.

