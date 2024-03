Pontedilegno-Tonale: gli appuntamenti da domani a Pasquetta

venerdì, 29 marzo 2024

Pontedi Legno-Tonale – Il Consorzio Pontedilegno-Tonale ha predisposto una serie di iniziative in questo periodo di Pasqua.

Domani sabato 30 marzo è in programma al Passo Tonale (dalle 14 alle 17) con un ospite di spessore internazionale: Dj Antoine, dj e produttore discografico svizzero che farà ballare e scatenare il pubblico (nel piazzale del monumento, ingresso libero) sulle note di hit quali “Welcome To St. Tropez”, “Ma Chérie” e “Yallah Habibi” e altri brani di successo realizzati in oltre 25 anni di carriera. Sarà l’occasione ideale per celebrare l’inizio della primavera e la prosecuzione di una stagione sciistica lunga e piena di soddisfazioni per chi l’ha vissuta. E non vuole smettere di farlo certo ora.

Domani si concludono gli appuntamenti con Paradice Music, la rassegna musicale sul Ghiacciaio Presena, a oltre 2.600 metri di quota, all’interno del Paradice Dome, un teatro-igloo da 200 posti fatto di ghiaccio, destinato a sciogliersi naturalmente quando le temperature saliranno e dunque a impatto ambientale pressoché nullo.

Nel pomeriggio di Pasquetta, l’appuntamento musicale è alle 12 alla Capanna Presena con una festa inedita, con il violino elettrico di Andrea Casta e il djset di Ivanix. In perfetto stile après-ski, si potrà ballare fino alla chiusura degli impianti. Andrea Casta, celebre in tutto il mondo per il suo archetto luminoso e già protagonista di diversi eventi a Pontedilegno-Tonale, per l’occasione utilizzerà anche il violino di ghiaccio del festival ParadIce Music. L’evento è a ingresso libero.

Ancora musica al Passo Tonale, ma di ben altro genere, mercoledì 3 aprile: quel giorno si terrà infatti la seconda edizione di Belgium Rocks, rassegna che vedrà protagonista Stan Van Samang, tra i cantanti fiamminghi più rinomati, che proporrà brani del suo repertorio alternati a coinvolgenti cover. Con lui sul palco si esibirà pure “The Laaste Snowband”, una formazione composta da musicisti conosciuti e apprezzati in Belgio. L’appuntamento è per le 17 nel piazzale del monumento, preceduta dall’Après Ski (al via alle 16)-