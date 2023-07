Pontedilegno-Tonale, domenica il concerto di Francesca Michielin

giovedì, 20 luglio 2023

Passo Tonale – Nuovo appuntamento col Water Music Festival nel comprensorio Pontedilegno Tonale. Domenica 23 luglio dalle 15 il Passo Tonale accoglierà l’esibizione di Francesca Michielin.

Cantautrice e polistrumentista, si tratta di una delle artiste più interessanti del panorama musicale attuale. L’appuntamento del 23 luglio all’interno del festival Water Music è stato inserito dall’artista nel suo tour L’estate dei Cani Sciolti, dedicato al suo nuovo progetto discografico.

Biglietto in vendita su Ticketone a 15 euro e nelle biglietterie. Il concerto è a pagamento a partire dai 3 anni di età. Il concerto si svolgerà al lago di Valbiolo, al Passo Tonale. Lo si raggiunge a piedi, con una camminata di circa 40 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo.