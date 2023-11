Pontedilegno-Tonale, aprono nuove piste nel weekend

giovedì, 30 novembre 2023

Passo Tonale – Dopo l’apertura della stagione sciistica al Presena delle scorse settimane, nei giorni scorsi grazie all’abbassamento delle temperature ha agito l’innevamento programmato per riuscire ad aprire alcune piste al Passo Tonale per il weekend nel comprensorio Pontedilegno Tonale. Foto di Mauro Mariotti.

La perturbazione in arrivo nelle prossime ore potrebbe fare il resto, intanto il programma prevede l’apertura da domani venerdì 1 dicembre:

Valena

Valbiolo

da sabato 2 dicembre:

Pista Tonalina (sarà in funzione anche la cabinovia Ponte-Tonale)

Tre Larici

Cadi Sit

Tonale occidentale

Contrabbandieri

Scoiattolo

Vittoria

Presanella

Le piste di Ponte di Legno potrebbero aprire da lunedì 4 dicembre ma dipende molto dalla perturbazione in arrivo nei prossimi giorni. L’obiettivo rimane quello di riuscire ad aprire la maggior parte della ski area per l’Immacolata. La nuova funzionalità gaming della App Pontedilegno-Tonale è pronta, è già possibile registrare la propria performance sciando e iniziare a conquistare alcuni dei badge impostati, per esempio quelli legati al dislivello, al maggior numero di impianti utilizzati o alle giornate sci. In base al punteggio ottenuto si verrà posizionati all’interno della classifica della Community.