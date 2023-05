Ponte di Legno-Tonale: i grandi progetti della Società Impianti Turistici

venerdì, 5 maggio 2023

Ponte di Legno (Brescia) – I grandi progetti della Società Impianti Turistici di Ponte di Legno (Brescia) per valorizzare il comprensorio turistico dell’Alta Valle Camonica e del Tonale sono stati illustrati ieri nell’assemblea dal presidente della Società, Mario Bezzi, che si è svolta al Palazzetto dello Sport della località dalignese.

Oltre a illustrare i dati del bilancio 2022, Mario Bezzi (nella foto) ha indicato l’avanzamento delle opere delle Terme, dopo lo stop legato alla pandemia, quindi l’ampliamento del demanio sciabile con il grande progetto Cima Sorti-Tonale occidentale, poi la fattoria dei sapori, e altre iniziative culturali e turistiche. “In questi anni – ha detto Mario Bezzi – abbiamo dato un futuro a centinaia di persone che in precedenza dovevano spostarsi in Valle o a Brescia per lavorare”. Infatti nel corso del 2022 sono stati erogati dalla Sit 3 milioni e 700 mila euro come stipendi ai dipendenti.

All’assemblea Sit erano presenti 108 soci, pari a oltre il 60% delle quote sociali che hanno approvato all’unanimità il bilancio. Presenti, oltre ai soci, il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, i sindaci Ivan Faustinelli (Ponte di Legno), Mauro Testini (Vione), Diego Martino Occhi (Vezza d’Oglio), Matteo Rivadossi (Borno), quindi Olivero Valzelli, presidente di Valle Camonica Servizi e della Fisi Brescia, oltre a imprenditori del territorio.

Mario Bezzi ha anche ricordato che cade il 20esimo anniversario di gestione della Sit e annunciato lo slogan delle iniziative che saranno promosse: “Il meglio deve ancore venire”.

Tra gli interventi all’assemblea dei sindaci Ivan Faustinelli e Mauro Testini, dei presidenti Sandro Bonomelli e Olivero Valzelli e di Corrado Tomasi sono state evidenziate le azioni da portare avanti per far compiere un ulteriore salto di qualità alla valle su viabilità e opere e dare un futuro ai residenti e alle future generazioni, fermando lo spopolamento.

di A. Pa.

