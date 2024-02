Ponte di Legno, il Comune ha programmato 56 opere pubbliche

giovedì, 29 febbraio 2024

Ponte di Legno (Brescia) – Il Consiglio comunale di Ponte Legno ha approvato il bilancio preventivo 2024 e il pluriennale 2024-2026 con una serie di investimenti. Il primo cittadino Ivan Faustinelli ha illustrato i 56 progetti che sono stati avviati e altri che saranno pianificati nel corso del 2024.

“In occasione del consiglio comunale sul bilancio – spiega il sindaco Ivan Faustinelli (nella foto) – ho tracciato un quadro su tutte le opere che stiamo portando avanti, partendo dai tre grandi interventi: l’interramento della statale 42 a Ponte di Legno e al Tonale, l’ampliamento del demanio sciabile Monte Tonale e le Terme e centro benessere”.

Il progetto dell’interramento della statale 42 al Tonale, finanziato con 16 milioni e 500mila euro dal Ministero alle Infrastrutture è in dirittura d’arrivo e presto sarà avviato l’iter dell’appalto, mentre l’interramento della statale 42 a Ponte di Legno, sono stati finora messi a disposizione 3 milioni di euro, è nella fase preliminare. Inoltre 6 milioni, 4 trasferiti dal Bim di Valle Camonica e 2 dal fondi Odi delle aree di confine, sono destinati alle Terme. “I costi dell’opera che farà compiere un salto di qualità alla nostra località – ha sottolineato il sindaco – sono cresciuti del 30% e i sei milioni serviranno a coprire i rincari nella realizzazione dell’opera”. La concessionaria – Società di progetto SpV Terme di Pontedilegno srl aggiudicataria del project financing bandito dal Comune di Ponte di Legno – traccerà a breve un quadro sull’andamento del cantiere e i rincari.

Tra i lavori che saranno avviati in primavera spicca la pista ciclabile da Ponte di Legno al Passo Tonale (un milione e mezzo di euro) e la ciclabile di Poia, mentre entro l’estate dovrebbe essere pronta la pista ciclabile tra Ponte di Legno e Sant’Apollonia. Altri 650mila euro serviranno per la valorizzazione del bivacco Linge che sarà trasformato in rifugio, un milione e 250mila euro per la sistemazione del Frigidolfo e 150mila per il Narcanello. Sarà ampliato il teleriscaldamento sia a Ponte di Legno che al passo Tonale.

Tra gli investimenti previsti dal Comune di Ponte di Legno figura il centro che riunirà tutte le associazioni del soccorso (gruppo Amici, vigili del fuoco, Soccorso Alpino e Soccorso della Guardia di Finanza) che sarà realizzata nella zona del Palazzetto dello Sport, con un costo di 3 milioni e 200mila euro, mentre altri 3 milioni saranno destinati su scuole, recupero del patrimonio, per l’avvio del progetto housing socile e riqualificazione di strade comunali. Sulla viabilità comunale è previsto l’allargamento di via Baslini dalla zona del Palasport fino a via Trento.