Ponte di Legno, ampliamento area sciabile: intervento del consigliere Mario Rizzi

martedì, 26 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il consigliere comunale del gruppo di minoranza a Ponte di Legno, Mario Rizzi (nella foto), è intervenuto nell’ultima seduta consiliare sull’ampliamento area sciabile “ Medio Tonale – cima Sorti” – Tonale occidentale”.

Ecco il testo dell’intervento: “Siamo venuti a conoscenza del progetto di una nuova pista da sci dal costo preventivato di circa 60 milioni di euro. Buona parte del costo sarà a carico dei contribuenti, poiché trattasi di denaro pubblico, contributi regionali.

Ci pare il caso, considerata l’ingente somma, di valutare se sia necessaria, urgente, oppure differibile o, non necessaria e/o dannosa all’ambiente, al paesaggio, con un investimento che nulla ha della “pubblica utilità” come invece si è tentato di farlo passare”.

Le motivazioni che rendono il sacrificio di parte consistente della montagna interessata, del tutto vano e dannoso, sono molteplici.

1) Il piano territoriale del Parco dell’Adamello ha compiuto 20 anni, nel 2004 il progetto poteva avere senso, ora è ampiamente superato. I cambiamenti climatici determinano inverni meno freddi con scarse precipitazioni nevose.

2) Le società di gestione degli impianti di risalita devono ricorrere alla neve artificiale per salvare le stagioni dello sci con significativi aumenti dei costi e un notevole consumo d’acqua.

3) La pratica dello sport rischia di diventare un lusso riservato a pochi, a causa dei continui aumenti dei prezzi e subirebbe ulteriori cali se i prezzi degli skipass avessero ad aumentare ulteriormente in seguito all’investimento di cui sopra;

4) danni ad un ecosistema esistente, “unico” da proteggere;

5) ed ancora il territorio sarebbe gravemente danneggiato dal taglio di alberi che in alcuni segmenti della montagna, sono a rischio estinzione. (La proliferazione del bostrico è imputabile ad inverni miti, ovvero, variazione climatica);

6) gravissimo danno al turismo denominato trekking”.

Vediamo ora quanto solo lunghe le piste da sci gestite dai nostri concorrenti, sempre nel tentativo di ravvisare una qualche necessità di allungare di 10 Km le nostre.

Bormio 50 kilometri;

St. Moritz 150 kilometri (comprensorio);

Cortina 120 kilometri;

Livigno 120 kilometri;

Campiglio 150 kilometri (con Pinzolo/ Marilleva);

Aprica 50 kilometri;

Ponte di Legno Tonale 100 kilometri.

I dati stanno ad indicare che il nostro comprensorio è ben competitivo rispetto a stazioni di sport invernali anche più blasonate.

Forse sarebbe meglio ammodernare gli impianti esistenti per renderli più sicuri, più fruibili, più moderni ed accattivanti, tenendo anche conto del fatto che alcuni (Corno d’Aola, sciovia dell’Angelo) sono giunti a scadenza. Inoltre, qualora si riuscisse a sostenere l’utilità di altri 10 km di piste esposte al sole, difficilmente innevabili, anche artificialmente, (scarseggia pure l’acqua), molto meno impattante e distruttivo (e, con un risparmio di non poco conto) sarebbe un prolungamento della pista Bleis che arriva a 100-150 metri di dislivello.

I lavori per la costruzione della pista da sci partendo dai “vigili” porterebbe alla distruzione o al danneggiamento delle esistenti tracce del sistema difensivo dell’Alta Valcamonica (Prima Guerra Mondiale).

La legge 78/2001 – comma 5 dell’art. 1 “gli interventi di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche … sono vietati” a priori senza necessità di alcun dispositivo ulteriore.

Il titolo del progetto è palesemente fuorviante – spiega – perché nessun impianto sul monte Tonale occidentale può essere propedeutico per il collegamento con il demanio sciabile dell’alta Valtellina; forse i promotori non ricordano che tra il monte Tonale occidentale e gli impianti sopra Santa Caterina Valfurva (zona Alpe Sunny Valley) esistono due vallate: la Val di Viso e la Valle del Gavia insuperabili per effettuare il collegamento.

Certo che, scrivere nel titolo propedeutico è utile per far credere detta possibilità a chi finanzia l’opera. Non remota la possibilità di sospensione dei lavori qualora si volesse comunque procedere. La vicenda del Lago Bianco dovrebbe essere una dimostrazione.

L’apertura della pista “Alpino”, limitata a pochi giorni nell’intera stagione, dovrebbe insegnare.

Oppure tutta questa operazione maschera altri fini quali il notevole incremento delle seconde case da realizzarsi in località Vigili del fuoco? Alla luce delle considerazioni espresse ci pare non esistano i presupposti per una nuova pista da sci, tra l’altro ubicata su un pendio esposto al sole, dove già sin d’ora la neve abitualmente non dimora”, dichiarazione del consigliere comunale Mario Rizzi.