Ponte dell’Immacolata da tutto esaurito a Pontedilegno-Tonale

sabato, 9 dicembre 2023

PontediLegno-Tonale – Ponte dell’Immacolata da tutto esaurito nel Comprensorio sciistico dell’Alta Valle Camonica, dove l’altro ieri sono stati staccati 6mila skipass, 10mila nella giornata di ieri che sono stati replicati abbondantemente oggi oggi. Numeri importanti si stanno registrando anche nelle strutture alberghiere e ricettive di Temù, Ponte di Legno e Passo Tonale, un anticipo delle prossime festività natalizie.

Grande affluenza sulle piste e anche sulle strade: afflusso alla partenza della cabinovia di Ponte di Legno che trasporta gli sciatori al Passo Tonale, in mattinata il tempo di attesa era nell’ordine del 20 minuti. parcheggi del Tonale – per chi è salito in auto – erano completi già alle 9.30 e sulla statale 42 tra Ponte di Legno e il Tonale si sono formate code chilometriche, complice anche l’attraversamento pedonale tra i due lati del comprensorio sciistico del Tonale all’altezza della partenza della Cabinovia Paradiso, che rappresenta una problematica della viabilità irrisolta da anni, al di là dei vari progetti che si sono susseguiti.

Le piste sia di Ponte di Legno (Casola e Corno d’Aola) e quelle del Tonale sono state prese d’assalto. Code davanti agli impianti di risalita: oltre ai turisti e a gruppi di stranieri che hanno avviato la settimana bianca, numerosi Sci Club provenienti in prevalenza da Trentino e Lombardia.