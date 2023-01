mercoledì, 4 gennaio 2023

Ponte di Legno-Tonale – Piste affollate nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, migliaia di sciatori e turisti hanno raggiunto le località dell’Alta Valle Camonica in questa giornata di bel tempo e la località ha stabilito il record di passaggi di questo periodo natalizio.

Fin dalla mattinata si sono formate code all’ingresso degli impianti, in particolare alla seggiovia Temù-Roccolo Ventura, alla cabinovia Ponte di Legno-Tonale e agli impianti del Tonale, seggiovie Bleis, Valena e Valbiolo. Il tempo di attesa per salire da Ponte di Legno al Tonale in cabinovia a metà mattina era di circa 30 minuti. Oltre ai turisti che stanno soggiornando nelle località dell’Alta Valle Camonica, le piste sono state prese d’assalto da Sci Club provenienti dal Bresciano e dalla Bergamasca, con centinaia di atleti che si stanno preparando alle gare.

Dopo la giornata di sole trascorsa sugli sci, nel pomeriggio si sono registrate code e rallentamenti sulla statale 42 a Temù e tra Monno ed Edolo.