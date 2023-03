Pastry Bit Competition: 27 professionisti in gara al Tonale

mercoledì, 1 marzo 2023

Passo Tonale – Sono 27 i professionisti che da oggi a venerdì 3 marzo si sfideranno alla semifinali di Pastry Bit Competition presso presso il bar Ombrello al Grand Hotel Paradiso al Passo del Tonale. Il programma della semifinali prevede dalle 9 alle 16 degustazione libera di dolci, dalle 16 alle 18 apres-ski party, Dj Set targato RDS.

Il piatto sarà un “Cake” e verrà valutato sia da una giuria di tecnici e giornalisti che da una giuria popolare al fine di decretare i migliori 3 pasticceri per giornata di competition, che passeranno il turno alla fase finale, articolata in due diverse sfide, a giugno e settembre. In palio l’ambito titolo “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

La gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner.

Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali saranno due chef e noti conduttori televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani.

Oggi – mercoledì 1 marzo – saranno in gara Luca Borgioli, Luca Rubicondo, Dario Guglielmoni, Matias Nicolas Kelm, Marco Salvotelli, Gianluca Bolzani, Andrea Marzo, Simone Gori, Daniele Fiora

Domani – giovedì 2 marzo – si sfideranno Marco Selis, Giovanni Marco Carandino, Gabriele Giambastiani, Valentina Meriziola, Carlo Spinola, Nicola Valentino Rosato, Dalila Capretta, Veronica di Curzio, Alessandro Fiorucci;

Venerdì 3 marzo in gara Simone Caserta, Domenico Giove, Serena Nardelli, Maurizio Messina, Salvatore Catapano, Alessandro Saccomando, Pasquale Bevilacqua, Giuseppe Scavetto, Giovanna Casciani.

Sono 9 i pasticceri, 3 per ogni giornata delle semifinali, che accederanno alla fase finale e il professionista che si aggiudicherà il titolo “Dallagiovanna Pastry Ambassador” diventerà il volto ufficiale Dallagiovanna per la pasticceria in Italia e nel Mondo per l’anno 2024, affiancando l’azienda a fiere ed eventi. Un’occasione unica che segnerà la carriera del vincitore. Le semifinali al Passo Tonale saranno un passaggio importante, e il grande pubblico di sciatori e turisti potrà trascorrere giornate indimenticabili con i maestri pasticceri.