Pastry Ambassador 2024 Molino Dallagiovanna, i nove finalisti

martedì, 7 marzo 2023

Passo Tonale – Pastry Bit Competition: sulle nevi di Pontedilegno-Tonale conquistano un posto in finale i nove migliori pasticceri di tutta Italia. Tra giugno e settembre a contendersi il titolo di Pastry Ambassador 2024 Molino Dallagiovanna saranno: Gianluca Bolzani, Luca Borgioli, Dalila Capretta, Salvatore Catapano, Alessandro Fiorucci, Gabriele Giambastiani, Domenico Giove, Serena Nardelli e Luca Rubicondo.

LE SEMINIFINALI – Si sono svolte presso il Grand Hotel Paradiso di Pontedilegno – Tonale le semifinali di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner.

Nove dei 27 pasticceri di tutta Italia approdati alle semifinali hanno conquistato l’accesso alle finali per contendersi il titolo di “Dallagiovanna Pastry Ambassador 2024”, volto ufficiale del Molino per il settore pasticceria in Italia e nel mondo.

Nella preparazione del Cake ad ottenere i punteggi più alti dalla giuria in base a ricetta dell’impasto, presentazione del piatto finale, assaggio e professionalità del candidato sono stati:

Gianluca Bolzani della pasticceria “Bolzani” di Vicenza

Luca Borgioli della pasticceria “Zanzibar” di Firenze

Dalila Capretta del ristorante “Arca” di Alba Adriatica (Teramo)

Salvatore Catapano pasticcere presso il “San Montano Resort & Spa” di Lacco Ameno Isola d’Ischia (Napoli)

Alessandro Fiorucci della pasticceria “Pane e Salame F.lli Lattanzi” di Roma

Gabriele Giambastiani pasticcere presso il “T Hotel” di Cagliari

Domenico Giove della pasticceria “La Patisserie Giove” di Ginosa (Taranto)

Serena Nardelli della pasticceria “Bis- Bar Pasticceria” di Martina Franca (Taranto)

Luca Rubicondo della Rubicondo Pasticceri di Solarolo (Ravenna)

La fase finale di Pastry Bit Competition si articolerà in due momenti: il primo il 5 giugno in Cast Alimenti, la Scuola di Cucina di cui Molino Dallagiovanna è partner da molti anni a sostegno della formazione e dell’eccellenza delle professioni; il secondo il 9 settembre presso la sede del Molino a Gragnano Trebbiense (Piacenza). In Cast Alimenti i 9 pasticceri finalisti dovranno realizzare un dolce lievitato da colazione fritto e non sfogliato; al Molino l’ultima sfida consisterà nella valutazione del panettone.

LA GIURIA – La giuria che ha valutato i candidati era capitanata da Leonardo Di Carlo, testimonial della Pastry Bit Competiton, e composta dai due Maestri Pasticceri di AMPI Denis Dianin della D&G Patisserie di Selvazzano Dentro e Giuseppe Amato, Pastry Chef de La Pergola di Roma (3 stelle Michelin), dal Maestro Pasticcere di APEI Giovanni Cavalleri, Tre Torte Gambero Rosso con la sua Pasticceria Roberto di Erbusco (Brescia), dai giornalisti Marina Savoia del Gambero Rosso e Antonio Fucito di Dissapore, dal critico gastronomico Antonio Mezzalira, dal referente commerciale di Zanolli Forni Davide Brighetti, dalla food blogger Marianna Manzi del blog Fior di Pistacchio e dai tecnici del Molino Dallagiovannna, Mattia Masala, Fabio Del Sorbo e Gianluca Ferrari. In occasione delle semifinali alla giuria tecnica si è aggiunta una giuria popolare coordinata dalla food blogger Valentina Previdi del blog Profumo di Cannella e Cioccolato.

Presentatori d’eccezione delle 3 semifinali sono stati i due chef e noti volti televisivi Andrea Mainardi e Daniele Persegani che condurranno anche la finale.

Partner di Pastry Bit Competition per le semifinali e la finale sono Zanolli forni e RDS 100% Grandi Successi. Zanolli forni, garanzia del Made in Italy in Italia e all’estero, da 70 anni progetta e produce forni e macchine per pizzerie, pasticcerie e panifici. RDS 100% Grandi Successi, Official Radio dell’evento, nei 3 giorni delle semifinali ha animato con i DJ set 100% Grandi Successi gli Après ski presso Ombrello Tonale. Altro partner che delle semifinali ha affiancato Molino Dallagiovanna è stato il Consorzio Pontedilegno-Tonale.