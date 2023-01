Passo Tonale, gare di sci e la prima mascotte italiana di Fisi Brescia

venerdì, 6 gennaio 2023

Passo Tonale – Sono iniziate le prime gare della categoria Pulcini del Circuito provinciale di Brescia sulle nevi del Passo Tonale con grande partecipazione di atleti e l’entusiasmo alle stelle. In occasione delle premiazioni della categoria Pulcini del Circuito Fisi Brescia Haiki+, il presidente Fisi Brescia Oliviero Valzelli accompagnato dal vice Presidente Fisi Brescia Gianluigi Vimercati ed ai membri del consiglio hanno presentato il progetto della “Prima Mascotte dello sci alpino italiana, Leone visit Brescia”.

“Oggi – ha spiegato il presidente Fisi Brescia, Oliviero Valzelli (nel video) – sono iniziate le gare della categoria Pulcini, seguiranno domani e dopo quelli della categoria Children e sono iscritti un gran numero di ragazze e ragazzi” Durante le premiazioni è stato presentato il progetto “Mascotte”. “L’dea – sostiene Valzelli – nasce nella prospettiva di un grande evento come le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Come Federazione Fisi Brescia, l’idea di portare il Leone come simbolo della brescianità sulle piste attraverso Visit Brescia, l’ente turistico della Provincia di Brescia, ci pareva opportuno per valorizzare tutto il territorio della nostra provincia. Un progetto che durerà 4 anni in vista delle Olimpiadi. Sarà un modo per avvicinare i bambini allo sport. L’intenzione è poi quella di fare un concorso all’interno delle scuole, per dare alla Mascotte un nome”.

Graziano Pennacchio, Amministratore delegato di Visit Brescia, appassionato di sci, ha commentato così l’apporto di Visit Brescia per questa Mascotte: “Visit Brescia promuove il turismo di Brescia nel mondo e gli sport invernali sono una fetta importante ed abbiamo ritenuto doveroso promuovere il nostro territorio e il nostro turismo con la Fisi di Brescia”. Gianluigi Vimercati, Vice Presidente Fisi di Brescia commenta: “Il Progetto Mascotte lo reputo fondamentale per i più piccoli, per tenerli vicini al mondo della montagna, del turismo e dello sport, affinché non sia agonismo estremo, ma per i più piccoli, affinché si divertano. Visit Brescia appoggia questo progetto in quanto Brescia è una provincia importante dal punto di vista turistico, ed il fatto di avere una mascotte “Leone Visit Brescia” che ci accompagni e ci porti alle Olimpiadi è un messaggio importante per tutta la provincia. Lo sport sarà traino per tutto il Territorio”.

Il Presidente Marco Polettini e l’AD Graziano Pennacchio hanno appoggiato questa proposta. Inoltre, il Comitato provinciale Fisi Brescia, sta concretamente supportando dei bambini in Ucraina coinvolgendo gli sci club nella racconta di tute da sci. L’idea nasce dal Colonello Alberto Cicognani, comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lodi, che ha coinvolto nell’iniziativa Alberto Tomba, la fondazione ARCA e la fondazione Mediolanum per avere a disposizione risorse. Il Presidente Oliviero Valzelli ha proposto repentinamente l’idea al consiglio provinciale che si è espresso favorevole.