Passo Tonale, pubblico in delirio all’esibizione di Francesca Michielin

domenica, 23 luglio 2023

Passo Tonale – Francesca Michielin ha incantato il pubblico salito al laghetto della Valbiolo con una spettacolare esibizione, proponendo le canzoni del suo ultimo disco e quelle più amate della sua discografia.

In un scenario fantastico e un colpo d’occhio eccezionale sulla Presanella ha preso avvio l’edizione 2023 di Water Music Festival, in programma fino al 27 agosto nel comprensorio Pontedilegno-Tonale. Sviluppata come “alter ego” del Paradice Music, la rassegna estiva è giunta alla sua terza edizione e punta a stimolare riflessioni sull’importanza delle risorse naturali, partendo dall’acqua, e sui rischi correlati ai cambiamenti climatici.

VIDEO



Sono in programma concerti tra i laghi di Valbiolo al Passo Tonale, Valbione a Ponte di Legno e San Leonardo di Vermiglio. Un cartellone ricco e di qualità e il concerto di Francesca Michielin di questo pomeriggio al laghetto di Valbiolo è stato di grande richiamo. All’interno del festival Water Music è stato inserito dall’artista nel suo tour L’estate dei Cani Sciolti, dedicato al suo nuovo progetto discografico.

Più di 900 persone hanno fatto ingresso all’area dove si è svolta l’esibizione di Francesca Michielin, cantautrice, polistrumentista, una delle artiste più interessanti del panorama musicale attuale, che non ha deluso le attese e al termine il pubblico ha chiesto il bis di alcune canzoni.

Il pubblico ha avuto inoltre l’occasione di camminare a filo d’acqua sulla passerella galleggiante adagiata sul lago di Valbiolo: un’esperienza inedita, adatta ad adulti e bambini, che potrà essere riproposta nei prossimi appuntamenti di Water Music Festival.

di An. Pan.