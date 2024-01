Passo Tonale: nuove macchine fresaneve sulle strade di montagna

lunedì, 15 gennaio 2024

Passo Tonale – Collaudata sul campo una delle nuove macchine fresaneve acquistate dalla Provincia autonoma di Trento per il presidio della viabilità di montagna nei quattro snodi di Campo Carlomagno-Madonna di Campiglio e alta val Rendena, passo del Tonale e alta val di Sole, passi dolomitici nella zona di Canazei, passo Rolle e Primiero.

I rulli della fresa sono entrati in azione, in un’area riservata al deposito legname e non aperta al traffico, in pieno scenario invernale con temperatura esterna a meno 14 gradi.

Gli operatori addetti alle frese hanno concluso la formazione nel cantiere provinciale di Spini di Gardolo. Ora hanno potuto fare il primo test in previsione dell’impiego nelle prossime nevicate. A loro e a tutti i colleghi del Servizio Gestione strade della Provincia l’augurio di buon lavoro da parte del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, unito al ringraziamento per l’impegno che ogni giorno il personale tecnico della Provincia mette nel mantenere sicura ed efficiente l’intera rete delle strade di competenza, in particolare durante le nevicate e gli episodi di maltempo.