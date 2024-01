Passo Tonale: la carica dei 500 al Grangigante Baby e Cuccioli

lunedì, 8 gennaio 2024

Passo Tonale – Grande attesa per il Grangigante Baby e Cuccioli del 20 e 21 gennaio. In pista sono attesi più di 500 atleti per la due giorni organizzata dalle Alpi Centrali per inaugurare il nuovo format Fisi. La gara intende valorizzare le abilità di scorrevolezza, di spinta durante la fase di partenza, di approcciare i salti, di percorrere curve lunghe, di gestire velocità relativamente sostenute e di adattarsi alle variazioni del terreno.

Il tracciato viene delineato con le porte da Slalom Gigante. Il format prevede di inserire un tratto di scorrimento di almeno 30 metri. La velocità verrà rilevata in un tratto appositamente segnalato (corridoio di ciuffi) e vedrà una classifica apposita premiando le velocità più elevate raggiunte dai partecipanti.

Verrà poi cronometrato il tempo di spinta, dall’uscita del cancelletto alla prima porta del tracciato, con un’ulteriore classifica e premiando i migliori tempi impiegati dai partecipanti.

Il format prevede sia inserita almeno una rilevazione cronometrica oltre al tempo totale di percorrenza (tempo di spinta, oppure velocità massima).

Sabato 20 gennaio scenderanno in pista i giovani sciatori della categoria Baby, mentre domenica 21 gennaio sarà la volta della categoria cuccioli. La gara è aperta a tutti i ragazzi delle Alpi Centrali e, per le province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Milano, Cremona, Mantova, Pavia e Piacenza, sarà valida per la qualificazione ai Campionati Regionali, mentre invece i concorrenti delle provincie di Sondrio, Verbania, Varese e Novara otterranno la qualificazione ai regionali con le proprie gare provinciali.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara con all’interno una t-shirt e numerosissimi gadget offerti dagli sponsor. Naturalmente verranno premiati i concorrenti che faranno registrare il miglior tempo di gara, il miglior tempo di spinta e la velocità massima. Nel parterre della gara verrà allestito un villaggio con le tende degli sponsor.

In concomitanza con la due giorni il 21 gennaio si celebrerà la 13° edizione di World Snow Day, la manifestazione promossa dalla Fis e dalla Fisi con il proposito di avvicinare i giovanissimi agli sport della neve e in questo quadro rientra benissimo il format del Grangigante.