Passo Tonale, il cantautore Niccolò Fabi incanta il pubblico

domenica, 30 luglio 2023

Passo Tonale – Nello scenario naturale del lago Valbiolo e con il colpo d’occhio sulla Presanella e sulle cime tra Trentino e Lombardia, il cantautore Niccolò Fabi si è esibito “in solo” e incantato le centinaia di persone che hanno raggiunto l’area allestita per il secondo appuntamento a duemila metri di quota. Un concerto di quasi due ore, nel quale l’atmosfera base, la tensione emotiva, l’intensità espressiva sono rimaste costanti e sono state interrotte in diverse occasioni da scroscianti applausi.

Il cantautore romano è arrivato una manciata di minuti dopo le 15 ed ha portato in scena uno spettacolo diviso in due parti distinte: la prima in cui ha rivissuto insieme al pubblico 25 anni di parole e musica; la seconda in cui ha presentato le canzoni contenute nel suo ultimo album. Appena salito sul palco allestito a pochi passi dal lago di Valbiolo Niccolò Fabi ha sottolineato: “Qui siamo veramente insieme e non c’è alcuna distanza reale tra palcoscenico e platea, oggi c’è un rapporto diretto, siamo veramente insieme e per me è un grande onore”.

La terza edizione del “Water Music Festival”, in programma fino al 27 agosto e promosso dal Consorzio Pontedilegno-Tonale, sta riscuotendo un grande successo e come ha spiegato ai margini del concerto di questo pomeriggio il direttore del Consorzio Michele Bertolini “ la rassegna musicale offre da un lato un’occasione di divertimento, in un contesto naturale unico, attorniato da montagne e dall’altra pone l’acqua al centro di pensieri e dibattiti, rafforzando la coscienza collettiva su un tema attuale e delicato, perché in gioco ci sono l’economia e l’attività, se non addirittura la sopravvivenza di territori di alta quota. L’intento è veicolare tutte quelle buone pratiche utili a ottimizzare l’uso di questa risorsa”.

Durante i concerti per l’intera durata della kermesse – dalle 10 alle 16 – sarà possibile camminare a filo d’acqua sulla passerella galleggiante adagiata sul lago di Valbiolo.

di An. Pa.