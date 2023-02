Passo Tonale: corso di addestramento per 40 vigili del fuoco

venerdì, 10 febbraio 2023

Passo Tonale – Addestramento in ambienti impervi con neve e ghiaccio: una quarantina di vigili del fuoco delle Lombardia, appartenenti ai diversi comandi provinciali lombardi, soprattutto quelli con zone montane, hanno svolto una quattro giorni – dal 6 al 9 febbraio – di addestramento in un ambiente con presenza di neve e ghiaccio per la ricerca in valanga con Artva, sonde, movimentazione con quad, motoslitte e sci alpinismo.

Il corso si è tenuto al Passo del Tonale a circa 2500 metri e a una temperatura di -20 gradi e si è concluso ieri. Soddisfatti i partecipanti che potranno mettere in campo le tecniche acquisite durante le esercitazioni in un ambiente invernale.