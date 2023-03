Passo Tonale, assegnati i titoli regionali Cuccioli di Skicross

mercoledì, 1 marzo 2023

Passo Tonale – Sull’onda positiva generata dalla vittoria ai Mondiali di Bakurani da Simone De Romedis e dal bronzo tutto lombardo conquistato in Georgia dalla coppia Federico Tomasoni e Jole Galli, con cui tutto il comitato FISI Alpi Centrali si è complimentato, sul tracciato disegnato al passo del Tonale si sono svolti i Campionati regionali skicross riservati alla categoria cuccioli.

La gara, inserita nel Memorial Walter Fontana e organizzata dallo Sci Club Orezzo Valseriana, ha visto tagliare il traguardo 237 giovanissimi sciatori divisi nelle categorie: Cuccioli 1 e Cuccioli 2, maschile e femminile.

Nei Cuccioli 1, nati nel 2012, in campo femminile, ha conquistato il titolo regionale la rappresentante del Brixia Claudia Bellandi con il tempo di 42”48, con lei sul podio sono salite Greta Parisi (GB Ski Club) e Azzurra Secchi (SC Radici).

Tra i maschi il podio parla bresciano con il campione regionale di skicross, Giulio Rada Lazzaroni (SC Ponte di Legno) in 41”61, seguito da Giovanni Boschetti (Brixia) e Giacomo Gaffuri (Val Palot).

Nei Cuccioli 2, nati nel 2012, vittoria e titolo regionale per Astrid Neve Polotti (SC Bormio) che ha fermato il cronometro in 42”68. Secondo posto per Maria Carzeri (Brixia) e terzo per Emma Foppoli (SC Bormio).

Podio tutto valtellinese tra i maschi con Nathan Negrini (Sporting Livigno) che si impone in 40”87 su Stefano Invernizzi e Edoardo Negri entrambi GB Ski Club.

I risultati degli altri bresciani

CUCCIOLI 1 – MASCHILE

6°Joshua Zigatti (Borno), 9° Davide Re (Crocedomini), 14°Denis Mondoni (Crocedomini), 17° Marco Pizio (Crocedomini). 18º Lorenzo Ziliani (Brixia), 23º Lorenzo Zampatti (Pontedilegno), 24º Matteo Gerardini (Brixia), 26º Daniel Faustinelli (Pontedilegno) e 29º Giovanni Uberto (Pontedilegno)

CUCCIOLI 1 – FEMMINILE

9a Eva Missiaia (Pontedilegno), 12a Giada Salanti (Crocedomini), 24a Emma Durante (Pontedellolio), 25a Emma Regonesi (Skiing), 27a Francesca Bertussi (Lumezzane)

U12 CUCCIOLI 2 – MASCHILE

5° Andrea Gabossi (Brixia), 8° Fabio Togni (Pontedilegno), 9° Francesco Viola (Brixia), 10° Nicola Faustinelli (Pontedilegno), 16º Noe’ Turani (Val Palot), 18º Paolo Tomasi (Pontedilegno), 23º Pietro Bezzi (Pontedilegno), 24° Gianluca Sandrini (Pontedilegno).

CUCCIOLI 2 – FEMMINILE

7a Amelie Sandrini (Pontedilegno), 8a Emma Cattaneo (Pontedilegno), 13a Melissa Melissa (Crocedomini), 16a Emma Verzeni (Pontedilegno)