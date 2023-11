Passo Tonale, appello di pace alla cerimonia del 4 novembre

sabato, 4 novembre 2023

Passo Tonale – Centinaia di alpini, autorità militari e civili, gli studenti dell’IC Comprensivo di Bienno e tanti cittadini hanno partecipato alla cerimonia del 4 novembre che si è svolta in mattinata al Passo Tonale. Grande partecipazione alla celebrazione del 4 Novembre, organizzata al Tonale dalla sezione Ana Valcamonica.

In tanti sono saliti al Tonale con un paesaggio invernale per una delle cerimonie più sentite e non solo dagli alpini. La chiesa di San Bartolomeo non è riuscita a contenere tutte le persone che hanno raggiunto il Tonale per partecipare alla Santa Messa celebrata da don Antonio Leoncelli con accanto quattro sacerdoti delle Valle Camonica. Durante la Messa sono stati ricordati i sacrifici fatti sulle montagne, in particolare quelle al confine tra Lombardia e Trentino, e le migliaia di persone che hanno lottato per conquistare la libertà.

Erano presenti i sindaci di Ponte di Legno, Ivan Faustinelli, e Vermiglio, Michele Bertolini, l’europarlamentare Silvia Sardone, i consiglieri regionali Davide Caparini e Diego Invernici, il presidente dell’Unione dei Comuni dell’Unione dell’Alta Valle Camonica Mauro Testini, l’assessore alla Comunità Montana di Valle Camonica Ilario Sabbadini, quindi sindaci e amministratori della Valle Camonica, il comandante dei carabinieri della Compagnia di Breno, capitano Yuri Abbate, il comandante della Polizia Stradale di Darfo Boario, ispettore superiore Cristian Scalvinoni, quindi il presidente della sezione Ana di Valcamonica Ciro Ballardini, l’ex presidente camuno Mario Sala, il consigliere nazionale Ana Luigi Lecchi, i capigruppo degli alpini della Valle Camonica, una rappresentanza delle sezioni di Trento, Bergamo e Monte Suello, quindi i rappresentanti delle Truppe Alpine, del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Edolo, del Soccorso Alpino della V Delegazione e della sezione Paracadutisti Valle Camonica e delle associazione combattenti.

Dopo la lettura della preghiera dell’alpino da parte di Alberto Penasa, sono intervenute le autorità, Ciro Ballardini, Silvia Sardone, Mauro Testini, Diego Invernici e Luigi Lecchi; in tutti gli interventi sono stati ricordati i sacrifici per la libertà ed è stato lanciato un messaggio di pace per fermare le guerre in atto nel mondo. Il presidente della sezione Ana di Valcamonica, Ciro Ballardini, ha rimarcato il “significato del 4 novembre per queste terre” e dato appuntamento al 2 novembre 2024 “quando sarà ricordato il secolo di apertura del Sacrario Militare al Tonale”. Terminata la cerimonia in chiesa, il corteo, con in testa gli studenti dell’Ic di Bienno, seguito da autorità, alpini e i cittadini, ha raggiunto il Sacrario Militare con la deposizione delle corona d’alloro.

di Angelo Panzeri