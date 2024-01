Passo Tonale, anticipata la fiaccolata sulla pista Paradiso

martedì, 2 gennaio 2024

Passo Tonale – La fiaccolata sulla Pista Paradiso anticipata di un giorno nel comprensorio Pontedilegno Tonale. Alla luce delle previsioni meteo che annunciano neve per venerdì sera, la tradizionale fiaccolata dei maestri di sci al Passo Tonale sulla pista Paradiso, in programma per il 5 gennaio, è anticipata a giovedì 4 gennaio.

La regina delle fiaccolate, che chiude i festeggiamenti per l’anno nuovo, prenderà il via alle ore 21 di giovedì 4 gennaio dai 2.500 metri di quota di Passo Paradiso. Al Passo Tonale, dalla partenza della cabinovia Paradiso, sarà possibile ammirare il lungo serpentone tricolore che percorrerà tutta la pista. La serata poi proseguirà a suon di musica, con vin brulè per tutti.