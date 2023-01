Passo Tonale: al via l’iter per il recupero dell’ospizio San Bartolomeo

martedì, 3 gennaio 2023

Passo Tonale (Trento) – L’ospizio San Bartolomeo di proprietà del Comune di Vermiglio verrà restaurato. L’Amministrazione comunale di Vermiglio (Trento) ha avviato l’iter per i lavori di risanamento conservativo dell’edificio, che rappresenta un punto di riferimento per il Passo Tonale e la comunità dell’Alta Val di Sole.

Il primo passo è lo studio di fattibilità, realizzato dall’architetto Daniele Bertolini dello Studio Art & Craft di Pellizzano (Trento), che prevede una spesa di 2 milioni e 51mila. L’obiettivo indicato nel programma dal sindaco di Vermiglio Michele Bertolini (nella foto) prevede il restauro dell’edificio che è in stato di abbandono e la destinazione ad uso pubblico.

L’ospizio San Bartolomeo risale al XII secolo per volontà di Domenico de Marzi da Pizzano: nel testamento lasciò tutti i suoi beni al fine di erigere e di mantenere una chiesa sul monte Tonale da dedicarsi ai santi Bartolomeo e Lorenzo e una struttura allo scopo di ospitare e dare rifugio ai viandanti che vi transitavano. La gestione dell’ospizio e della chiesa venne affidata inizialmente a un priore. Varie traversie ci furono nei secoli: la chiesa di San Bartolomeo venne ricostruita nel 1828 dopo le incursioni delle milizie in epoca napoleonica e quindi restituita al culto nel 1857. Nella prima guerra mondiale venne completamente distrutto l’ospizio e la chiesa, che furono riedificati e benedetti da monsignor Celestino Endrici, vescovo di Trento, il 25 luglio 1925. Otto famiglie di vermigliani si succederanno fino al 1982 nella gestione dell’ospizio. Gli ultimi fruitori dell’ospizio fino ai primi anni Novanta saranno i ragazzi appartenenti ad una associazione cattolica che lo trasformeranno in una casa vacanze estiva. Da circa un ventennio l’ospizio San Bartolomeo è chiuso.

Ora c’è l’ipotesi progettuale sull’ospizio San Bartolomeo: realizzare uno spazio a uso pubblico, gestito in un’ottica di sinergia tra Comune e soggetti privati.