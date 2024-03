Passo del Tonale, grande attesa per l’evento Elly Fanchini Day

giovedì, 28 marzo 2024

Passo del Tonale – Grande attesa al Passo del Tonale per l’evento Elly Fanchini Day, la giornata organizzata da Nadia e Sabrina Fanchini per ricordare la sorella Elena, a poco più di un anno dalla sua scomparsa. La manifestazione è in programma sabato 6 aprile.

Il progetto, che riunirà in pista compagne e avversari che hanno condiviso il loro cammino sportivo con Elena, ha l’intento di trasmettere a tutti gli appassionati della neve e della montagna la passione, determinazione e spirito sportivo che hanno contraddistinto la vita di Elena. L’evento sarà supportato dagli sponsor che hanno accompagnata Elena nel corso della carriera, oltre ad AIRC e alla Val Camonica.

Durante la giornata, atlete ed ex atlete si metteranno a disposizione dei partecipanti per dare loro utili consigli per lo svolgimento del Gigante in programma. La giornata si concluderà con un’estrazione, organizzata da AIRC, nella quale sarà possibile aggiudicarsi i cimeli messi in palio dalle tante campionesse presenti, il cui ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca contro il cancro.

Sabato 6 aprile sarà il primo passo di un progetto ambizioso, che Nadia e Sabrina stanno sviluppando con il supporto di DH Lions, le discesiste storiche della Nazionale, per trasmettere i valori lasciati in eredità da Elena alla sua grande famiglia dello sci e alle nuove generazioni.

Lo skipass giornaliero costerà 25 euro, l’iscrizione alla gara con pranzo compreso 20 euro, per chi non gareggerà ma intende comunque prendere parte all’avvenimento, sarà possibile farlo (con pranzo incluso) al prezzo di 15 euro.