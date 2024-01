Paradice Music, festival musicale al Presena. Bertolini: “Progetto che genera cultura in montagna”

venerdì, 5 gennaio 2024

PontediLegno-Tonale – “Questo progetto ha nel cuore la montagna, questa volta siamo noi della montagna a generare cultura realizzando un igloo dove vengono promossi concerti con strumenti di ghiaccio”, con queste parole Michele Bertolini (nel video), direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale, ha aperto la quarta edizione del Festival Paradice Music, la rassegna musicale originale come i suoni creati dagli strumenti scolpiti nel ghiaccio.

I primi due concerti proposti ieri dalla Paradice Orchestra sono andati sold out. Paradice Music Festival – organizzato da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing – è stato inaugurato ieri dal doppio concerto della Paradice Orchestra, che per l’occasione ha ripercorso la gloriosa storia dei Beatles interpretandone i brani più iconici. Ogni settimana la formazione nata dall’incontro tra i Locos Armando’s (rock band locale), il pianista Massimo Faes e le eclettiche Phenix (trio di archi tutto al femminile) proporrà una serie di monografie su grandi artisti della musica pop, rock e serate a tema, sperimentando arrangiamenti sia moderni sia classici. Con gli strumenti di ghiaccio.

Ora c’è grande attesa per l’evento di domani pomeriggio – giorno dell’Epifania – che renderà omaggio a due “mostri sacri” della musica italiana, Vasco Rossi e Ligabue, attraverso le loro hit memorabili in un imperdibile appuntamento proposto dalla Paradice Band.

Il festival musicale più originale dell’inverno, che ha preso avvio ieri e si conclude il 30 marzo, fa da corollario alla stagione invernale del comprensorio Pontedilegno-Tonale: sono in calendario 35 concerti a 2.600 metri di quota con artisti di spicco, tra cui Morgan e Filippo Graziani e gruppi locali. Michele Bertolini, direttore del Consorzio Pontedilegno-Tonale aggiunge: “La musica, in tal senso, è uno strumento straordinario. A maggior ragione se fatto di ghiaccio: l’impatto visivo aiuta a generare quello emotivo”. E conclude: “Con la musica possiamo sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’acqua come risorsa da tutelare”.

L’evento che unisce qualità artistica, gusto e responsabilità ambientale: il Paradice Dome, teatro-igloo da 200 posti a oltre 2.600 metri di quota sul ghiacciaio Presena, tra Valle Camonica (Lombardia) e Val di Sole (Trentino) ha un format assolutamente inedito nel panorama nazionale, perfetta sintesi di musica e architettura nel pieno rispetto del contesto naturale in cui si colloca.

Tre mesi di appuntamenti – due a settimana, giovedì e sabato – con artisti di rilievo e gruppi locali che si esibiranno all’interno dell’igloo, composto di ghiaccio al pari degli strumenti che verranno utilizzati durante i concerti: chitarre, bassi, violino, viola e violoncello, ukulele, batteria e didgeridoo. Vere e proprie creazioni in grado di far vibrare l’anima degli spettatori, elaborate da Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli, artisti animati da talento, passione e un profondo attaccamento al territorio in cui sono cresciuti. In una programmazione sviluppata per andare incontro ai gusti musicali del pubblico di ogni età.

I concerti saranno fruibili anche da chi non scia: il Paradice Dome si trova in prossimità dell’arrivo della cabinovia a Passo Paradiso. I biglietti per impianti, spettacoli e cene si possono acquistare – anche abbinando più opzioni – online oppure nelle biglietterie di Passo Tonale (centrale, Serodine e Paradiso), Ponte di Legno e Temù.

di Angelo Panzeri