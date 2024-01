Paradice Music Festival, attesa per i concerti di Filippo Graziani e Morgan

mercoledì, 24 gennaio 2024

Pontedilegno-Tonale – Al Paradice Music è il momento dei grandi ospiti italiani. L’originale rassegna musicale resa iconica dagli strumenti di ghiaccio, come il teatro-igloo a oltre 2.600 metri di quota che la ospita, continua a catturare l’interesse del pubblico, come conferma il successo dei primi concerti che hanno visto protagoniste la Paradice Orchestra e la Paradice Band. E adesso cresce, frenetica, l’attesa per gli headliner di questa edizione (che durerà fino al 30 marzo): Filippo Graziani (27 gennaio) e Morgan (17 febbraio), entrambi con un doppio appuntamento live (alle 16 e alle 18).

Filippo Graziani, una delle migliori tra le nuove voci del panorama cantautorale contemporaneo, proporrà un emozionante e coinvolgente spettacolo dedicato al padre Ivan: un omaggio non solo attraverso le canzoni, ma anche racconti e letture, per permettere agli spettatori di (ri)scoprire e apprezzare le tante sfaccettature artistiche del primo grande cantautore rock italiano.

Il 17 febbraio, 3 giorni dopo il concerto di San Valentino – durante il quale si esibirà l’acclamato trio internazionale composto da Noémie Schellens (cantante lirica e attrice), Kobe Baeyens (baritono) e Maarten Vandenbemden (chitarra) – sarà la volta di Morgan: artista colto e poliedrico, che alle scalette preimpostate preferisce l’estro del momento, da cui si lascia guidare per improvvisare monologhi o brani di cantautori del passato o di sua composizione, accompagnando il pubblico in un’esperienza che attraversa musica, arte e letteratura nella sua più ampia accezione.

Al Paradice Dome – anfiteatro da 200 posti sul ghiacciaio Presena tra Val di Sole (Trentino) e Valle Camonica (Lombardia) – proseguono in parallelo gli appuntamenti settimanali con la Paradice Orchestra (il giovedì) e la Paradice Band (nei sabati in cui non sono previste le esibizioni degli special guest). Entrambi i gruppi si caratterizzano per performance nella musica di ogni genere e tempo interpretata con gli strumenti scolpiti nel ghiaccio: chitarre, bassi, violino, viola e violoncello, ukulele, batteria e didgeridoo, tutti realizzati dalle sapienti mani di Lino Mosconi, Giorgio Tomaselli e Matteo Aielli, artisti capaci di unire talento, passione e amore per il proprio territorio.

Sabato 3 febbraio, inoltre, è prevista la cena stellata con lo chef Alfio Ghezzi (chef dei ristoranti SENSO Alfio Ghezzi MART selezionato nella Guida MICHELIN Italia 2024 con una stella e InAlto Alfio Ghezzi Dolomites).

I concerti saranno fruibili anche da chi non scia: il Paradice Dome si trova all’arrivo della cabinovia Paradiso, che parte dal Passo Tonale. I biglietti per impianti, spettacoli e cene si possono acquistare – anche abbinando più opzioni – online oppure nelle biglietterie di Passo Tonale (centrale, Serodine e Paradiso), Ponte di Legno e Temù.

Paradice Music Festival è organizzato da Consorzio Pontedilegno-Tonale, Azienda per il Turismo Val di Sole e Trentino Marketing.

Tutte le info relative all’evento sono consultabili qui