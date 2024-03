Panificatori trentini in assemblea

giovedì, 7 marzo 2024

Trento – L’Associazione Panificatori della Provincia di Trento si è riunita presso la Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, in Assemblea Generale per il consueto bilancio annuale e per fare il punto sull’andamento della categoria.

Il ruolo strategico del nuovo Polo di Arte Bianca e Pasticceria

Il Presidente dell’Associazione Panificatori Trentini Emanuele Bonafini ha aperto i lavori sottolineando l’importanza del nuovo Polo di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, inaugurato lo scorso gennaio. «La nuova scuola rappresenta un’eccellenza per il Trentino e un punto di riferimento per la formazione dei giovani che desiderano intraprendere la professione di panificatore» ha affermato Bonafini. «La Scuola di Arte Bianca e Pasticceria – ha proseguito – è nata su sollecitazione della nostra Associazione, in sinergia con la Provincia Autonoma di Trento e l’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto. L’esigenza di dare garanzie di sopravvivenza alle aziende di panificazione trentine, proponendo condizioni che permettano l’accrescimento professionale degli addetti e l’inserimento di giovani tecnici qualitativamente e professionalmente preparati oltre che la necessità di un aggiornamento professionale continuo agli addetti del settore, indispensabile per mantenere efficienti le aziende e consentire di essere concorrenziali, ha posto le basi per la realizzazione e lo sviluppo di questo percorso formativo».

Le azioni finalizzate alla promozione e tutela dell’attività di panificazione

Bonafini ha inoltre illustrato le diverse azioni messe in campo dall’Associazione per promuovere e tutelare l’attività di panificazione. Tra queste, il marchio “Pane fresco”, il corso per il conseguimento della qualifica di Maestro Artigiano Panificatore e il corso per Responsabile dell’attività produttiva. «Il marchio ‘Pane fresco’ – ha spiegato Bonafini – tutela la qualità del pane fresco artigianale trentino e aiuta il consumatore a riconoscerlo rispetto al pane scongelato, prodotto a livello industriale”. Il corso per Maestro Artigiano Panificatore, in partenza in autunno, “è un importante traguardo che ci permette di aggiungere ulteriori qualifiche al nostro lavoro e che l’Associazione sta portando avanti per la difesa del mestiere di panificatore”. Infine, il corso per Responsabile dell’attività produttiva “è previsto come obbligatorio dalla Legge provinciale numero 12/2017 sulla promozione e tutela dell’attività di panificazione».

Il Pane delle palafitte

Il Presidente ha poi presentato il progetto del “Pane delle palafitte”, una ricetta inedita ottenuta grazie allo studio di un reperto di pane rinvenuto nel sito palafitticolo di Ledro. Il pane, che risale a circa 4 mila anni fa, è stato riproposto grazie alla collaborazione dell’Associazione Panificatori, della CCIAA di Trento, della Scuola di Arte Bianca e Pasticceria di Rovereto, dell’Università di Trento, del MUSE e dei Musei Civici di Como. «Nuove ricerche effettuate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia Autonoma di Trento e dal Poznan Radiocarbon Laboratory in Polonia hanno svelato che la datazione del reperto archeologico si colloca intorno a 1625-1501 a.C., nel Bronzo Medio», ha precisato Bonafini.

Le manifestazioni e gli eventi

Bonafini ha infine ricordato le numerose manifestazioni e gli eventi organizzati dall’Associazione per promuovere il pane trentino e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio. «Tra le iniziative più importanti – ha detto Bonafini – ci sono la Festa del Pane Trentino, il Pane delle palafitte di Ledro e la partecipazione ad eventi di rilevanza nazionale e internazionale come Vinitaly e Hospitality».

L’adesione ad Assipan Confcommercio

L’Assemblea ha inoltre approvato all’unanimità l’adesione ad Assipan Confcommercio. «Questa decisione – ha commentato Bonafini – consentirà all’Associazione Panificatori Trentini di rafforzare la propria rappresentanza a livello nazionale e di accedere a una serie di servizi e opportunità».

Durante l’assemblea, a cui hanno preso parte, oltre ai vicepresidenti Sergio Tecchioli e Francesco Vivori, il direttore dell’Istituto alberghiero di Rovereto Vito Rovigo, il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort, il vicepresidente Marco Fontanari e il direttore Massimo Travaglia, l’assessore provinciale Roberto Failoni ha ricordato l’importanza della promozione del prodotto trentino possibile anche grazie ai canali di promozione della provincia nonché della collaborazione tra le categorie economiche, la formazione e il mondo produttivo.

L’assemblea è stata anche l’occasione per premiare con un riconoscimento dell’Associazione le ragazze ed i ragazzi della Scuola che hanno conseguito importanti risultati nelle competizioni di settore nazionali, in particolare all’edizione 2024 del Sigep, il Salone internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione artigianale e Caffè di Rimini. Alla premiazione ha partecipato la vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento Francesca Gerosa che si è detta particolarmente orgogliosa dei risultati, anche in termini di incremento di iscrizioni, delle scuole professionali trentine.