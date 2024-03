Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026, incontro al Passo Tonale

martedì, 26 marzo 2024

Passo del Tonale (Trento) – Incontro su “Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026” con i responsabili del comitato italiano paralimpico.

Nel pomeriggio di questo martedì 26 marzo, con inizio alle 17, nella sala Presanella del centro polifunzionale al Passo del Tonale è in programma un incontro per approfondire il grande evento del 2026. Interverranno Massimo Bernardini, presidente del Comitato Italiano Paralimpico di Trento e Bolzano e componente del coordinamento; Paolo Bouquet, delegato allo sport per l’Università degli Studi di Trento e componente del coordinamento; Alessandro Daldoss, ex sciatore paralimpico e Andrea Macrì, Paralympic Games coordinatore Mico 2026.

L’evento del Tonale si svolge alla vigilia dei Campionati Italiani Paralimpici di Sci Alpino che si svolgeranno nel Comprensorio PontediLegno-Tonale, con gare a Temù da domani a venerdì 29 marzo..